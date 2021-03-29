Умер лидер группы "Старый приятель" Зарецкий

Умер лидер группы "Старый приятель" Зарецкий
Александр Зарецкий. Фото: Pravda Komsomolskaya/ Russian Look/ www.globallookpress.com
Музыкант скончался на 54-м году жизни

Скончался Александр Зарецкий – лидер группы "Старый приятель". Трагическую новость сообщили на официальной инстаграм-странице коллектива.

Музыканта не стало в возрасте 53 лет. Причина трагедии кроется в осложнениях, вызванных коронавирусной инфекцией.

"Ребята, Саши Зарецкого больше нет с нами. Очень трудно говорить и писать", – отмечается в публикации.

Остальные члены группы призвали общественность оказать финансовую поддержку семье Александра.

Поклонники творчества группы выразили свои искренние соболезнования в связи с кончиной Зарецкого.

"Как же так! Не могу поверить! Любимая группа с детства", "Невыносимо больно", "Вечная память и мира его душе! Отличный музыкант и светлый человек!", "Уходят лучшие..." – высказались потрясенные интернет-пользователи. 

11 марта стало известно о том, что Зарецкий заразился COVID-19. Болезнь не прошла бесследно – спустя некоторое время музыкант перенес инфаркт. Сегодня вечером, 29 марта, он впал в кому.

Появилась информация, что фронтмен "Старого приятеля" подхватил заразу в конце прошлого месяца. Из-за этого коллективу пришлось отменить запланированные выступления. В марте группа должна была выйти на сцену площадки "Главклуба" в Москве.

Напомним, среди наиболее известных песен группы – хиты "Московская любовь", "Новый день календаря" и "Не плачь". 

Анастасия ГОРЮНОВА

Ответить:

новости партнеров

Банки могут перестать выдавать гражданам кредиты

Рост задолженности россиян по банковским кредитам начинает принимать угрожающие масштабы

Россия и Китай смешали НАТО все карты в Средиземноморье - СМИ

Американский эксперт предупредил альянс об угрозе, которая исходит об союза Пекина и Москвы в данном регионе

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей