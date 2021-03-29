Музыкант скончался на 54-м году жизни

Скончался Александр Зарецкий – лидер группы "Старый приятель". Трагическую новость сообщили на официальной инстаграм-странице коллектива.

Музыканта не стало в возрасте 53 лет. Причина трагедии кроется в осложнениях, вызванных коронавирусной инфекцией.

"Ребята, Саши Зарецкого больше нет с нами. Очень трудно говорить и писать", – отмечается в публикации.

Остальные члены группы призвали общественность оказать финансовую поддержку семье Александра.

Поклонники творчества группы выразили свои искренние соболезнования в связи с кончиной Зарецкого.

"Как же так! Не могу поверить! Любимая группа с детства", "Невыносимо больно", "Вечная память и мира его душе! Отличный музыкант и светлый человек!", "Уходят лучшие..." – высказались потрясенные интернет-пользователи.

11 марта стало известно о том, что Зарецкий заразился COVID-19. Болезнь не прошла бесследно – спустя некоторое время музыкант перенес инфаркт. Сегодня вечером, 29 марта, он впал в кому.

Появилась информация, что фронтмен "Старого приятеля" подхватил заразу в конце прошлого месяца. Из-за этого коллективу пришлось отменить запланированные выступления. В марте группа должна была выйти на сцену площадки "Главклуба" в Москве.

Напомним, среди наиболее известных песен группы – хиты "Московская любовь", "Новый день календаря" и "Не плачь".