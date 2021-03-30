Артистка после гибели мужа осталась одна

Российские актеры решили собрать деньги на помощь пожилым артистам, оставшимся в тружной жизненной ситуации.

Такая поддержка, например, оказалась нужна 77-летней актрисе МХАТ Анастасии Вознесенской. После смерти мужа Андрея Мягкова артистка осталась одна. Это была история любви длинною в жизнь: они прожили вместе более 55 лет. Детей у актеров нет. Коллеги-артисты заявили, что не оставят Вознесенскую в беде и будут всячески помогать ей. Этим поделилась режиссер Марина Брусникина в беседе с "Комсомольской правдой".

Напомним, Андрей Мягков ушел из жизни на 83 году жизни. Причиной смерти стала сердечная недостаточность.

Не так давно родные Вознесенской опровергли слухи о ее бедственном положении. По словам племянников, у вдовы все есть – пенсия хорошая, она не одинока, рядом с ней семья.