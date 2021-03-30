Похудела на 33 килограмма: Ангарская из Comedy Woman похвасталась результатом

Похудела на 33 килограмма: Ангарская из Comedy Woman похвасталась результатом
Надежда Ангарская. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Актриса гордится своим преображением

Участница женского комедийного шоу Comedy Woman Надежда Ангарская сильно похудела. Актриса поделилась снимками своего преображения. Ее изначальный вес составлял 130 килограммов.

На своей страничке в социальной сети "Инстаграм" Ангарская опубликовала фотографии до и после похудения. Резидент "Comedy Woman" признается, что сама себя не узнает на этих снимках. Но актриса очень горда своим достижением и хочет поделиться им с поклонниками. На данный момент Ангарская весит 97 килограммов. 

"Разрешите минутку самолюбования и хвастовства. Смотрю на фото и не верю, что это – я! Но я поняла, что все возможно, главное – верить в себя", – подписала фотографии актриса.

Реакция восхищенных подписчиков не заставила себя ждать: "Выглядите потрясающе!"; "Пример для подражания!"; "Вот это точно, Вера в себя делает чудеса.Умничка наша якутяночка, приятно за тобой наблюдать!"; "Кардинальное преображение! Очень красивая, обожаю Вас!". 

Многие поклонники согласились, что годы идут ей только на пользу. После похудения Ангарская стала выглядеть намного моложе, чем раньше.

С приходом весны многие звезды решили привести себя в форму. Так, недавно певица Лолита также произвела настоящий фурор, опубликовав видео, на котором продемонстрировала отличную фигуру.

Анна АГАБАБОВА

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