"Думала про сына": Безрукова раскрыла причины расставания с Ливановым

"Думала про сына": Безрукова раскрыла причины расставания с Ливановым
Ирина Безрукова. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
Актрисе непростого говорить о трудностях, с которыми пришлось столкнуться во время развода

В браке с Игорем Ливановым Ирина Безрукова прожила почти 11 лет. Казалось, что в их отношениях царит абсолютная идиллия, однако в самом начале нулевых звездная пара решила развестись. Причина достаточно проста – чувства актрисы с Сергею Безрукову. 

Об ухаживаниях своего второго мужа Безрукова до сих пор вспоминает с трепетом и нежностью. В студии передачи "Судьба человека" артистка поделилась с Борисом Корчевниковым, что ее возлюбленный буквально "приступом брал". В итоге Безруков все-таки растопил сердце замужней Ирины.

Однако решение о разводе все равно далось ей непросто. 

"Я думала в первую очередь про нашего сына Андрея. Но мне подруга сказала, что нельзя жить в ненависти и нелюбви. У Андрюши остался заботливый папа", 

– поделилась Безрукова, подчеркнув, что для ее сына все сложилось "наилучшим образом". 

Однако сам Ливанов так не считает. Актер рассказал, что Андрей, который скончался в 2015 году от сердечной недостаточности в возрасте 25 лет, был в очень непростых отношениях со своей биологической матерью. Со временем молодой человек сблизился со второй женой Ливанова и даже начал называть ее мамой. 

Более того, уход Безруковой из семьи стал шоком не только для актера, но и для 11-летнего наследника звездной пары. Позже актриса пыталась найти подход к сыну, но не всегда ее попытки были успешны. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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