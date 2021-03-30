"Математика на двух языках": Орбакайте похвасталась успехами дочери

"Математика на двух языках": Орбакайте похвасталась успехами дочери
Кристина Орбакайте. Фото: АГН Москва/Global Look Press/www.globallookpress.com
Певица помогла своей наследнице сделать домашнее задание

Большую часть свободного времени Кристина Орбакайте проводит со своей семьей, а в особенности с дочкой Клавдией. Певица старается уделять внимание воспитанию и развитию наследницы. Так, в этот раз артистка показала, как они вместе делали домашнее задание. 

Орбакайте опубликовала видео, на котором ее дочь свободно объясняется сразу на двух иностранных языках: испанском и английском. Сама Кристина сидит рядом и пытается понять, о чем ей говорит Клавдия, а затем вступает с ней в дискуссию на английском языке. 

"Математика на двух языках, совсем маму запутала", 

– подписала свежее видео с дочкой Орбакайте. 

Кстати, стоит отметить, что домашнюю работу делали, похоже, всей семьей. Снимал видео глава семейства – Михаил Земцов. Клавдия в пижаме рассказывала суть задания, а сама Кристина в очках и футболке задумчиво слушала условия задачи. 

В комментариях многие восхитились тем, что восьмилетняя Клавдия настолько свободно владеет иностранными языками. 

"Умница, красавица Клава", "Испанский как родной", "Для Кристины, Клава это прям утешение, подарок Бога!", "Какая молодец девочка! Восхищение! Трудяга!", "Прикольно, очень на папу похожа", "Вот это идеальное произношение!", "Прям видно, очень хорошая, не избалованная девочка!"

– написали под видео. 

Ранее Орбакайте показала дочери удивительный фокус с огнем, который оценила не только Клавдия, но и поклонники семьи. В Сети отметили, что Кристина – прекрасная мама, которая уделяет достаточно времени своей наследнице. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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