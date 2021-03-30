Поклонники засыпали актрису комплиментами

Ведущая программы "Короли фанеры" на Первом канале Яна Кошкина любит эпатировать аудиторию своими фотографиями. В этот раз актриса вновь поделилась с поклонниками пикантным снимком.

На своей страничке в социальной сети "Инстаграм" Кошкина выставила фотографию в клетчатой мини-юбке, пиджаке и кроссовках. Дополняет игривость наряда две косички с белоснежными бантами. Под постом звезда сатирического шоу "Однажды в России" спросила у фанатов, какая из двух выставленных фотографий лучше.

Реакция поклонников не заставила себя долго ждать. Актриса получила много комплиментов. Многие интернет-пользователи сравнили телеведущую в таком образе со школьницей.

"Слегка пошло", "Офигенный образ!"; "Куколка"; "Какая сексуальная!"; "За такую школьницу душу можно продать"; "Огонь с косичками!"; "Миленькая школьница"; "Девчуля-краса, длинная коса!"; "Красотка".

Напомним, это не первый раз, когда Кошкина делится провокационными снимками. Так, недавно актриса опубликовала фотографию, где она лежит на кровати в компании квнщика Сергея Писаренко. Провокационное фото также спровоцировало обсуждение подписчиков.