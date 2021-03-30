Поведение телеведущих вызвало массовое негодование

Очередной скандал на музыкальном конкурсе "Маска" привел к тому, что народ начал требовать внести изменения в состав жюри. Телезрителей очень расстроил проигрыш участника Солнце, под маской которого выступала комедиантка Мария Кравец. Но больше всего народ взбесил подход звездных судей к выбору участников. Регина Тодоренко, например, подкидывала монетку, решая судьбу конкурсантов.



В итоге, выпуск с Кравец обернулся настоящим скандалом, отмечает РИА ФАН. Телезрители ополчились не только против звезды тревэл-шоу "Орел и решка", но и против короля поп-эстрады Филиппа Киркорова и его коллеги по сцене Валерии. Взбешенный народ засыпал гневными комментариями аккаунты знаменитостей.

"Зачем убрали Солнце?", "Просьба выбирать участников без помощи монеты!", "Регина, не решайте больше, кто будет снимать маску с помощью монетки. Это выглядело очень некрасиво, как будто вам абсолютно все равно, кто уйдет", "Вы бы были поскромнее в шоу "Маска", да и стилиста вам бы поменять – дешево выглядите", "Слили бездумно Солнце... Стыдно же наверное самим должно быть?", "Что вы, что Киркоров, этот вообще решил судьбу сильнейшей участницы, потому что его дочь любит единорога. Позор, просто позор", – негодуют подписчики Тодоренко.

Выразить свой гнев люди поспешили и на официальной странице шоу "Маска" в "Инстаграм".

"Марина лучшая на этом проекте. Полнейшее разочарование в жюри", "Валерия… Не ожидала от нее", "Тодоренко бесит, ведет себя как хабалка, Киркоров занимается самолюбованием вечно", "Валерия, после такого голосования не хочется смотреть дальше!" – пишут комментаторы.

К слову, ранее стало известно, что в "Маске" могут вне очереди избавиться от некоторых героев. Зрители не в восторге от нового сезона.