Без скандалов не обошлось: как сейчас живут наследники Гурченко

Людмила Гурченко. Фото: Igor Gnevashev/Russian Look/www.globallookpress.com Людмила Гурченко. Фото: Igor Gnevashev/Russian Look/www.globallookpress.com
Людмила Гурченко с супругом. Фото: Olga Loskutova/Russian Look/www.globallookpress.com Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Вдовец превратил квартиру актрисы в музей

Ровно 10 лет назад не стало Людмилы Гурченко. Артистка скончалась 30 марта от сердечной недостаточности. Однако ее родные до сих пор трепетно хранят память о звезде советского кинематографа. 

Вдовец 

Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com

Вдовец, Сергей Сенин, который был младше Гурченко на 26 лет, после ее смерти решил сделать в квартире музей. Открытие состоялось спустя 5 лет. 

Шестой муж артистки решил привлечь экспертов, которые оценили примерную стоимость всех "экспонатов", которые хранились в квартире всенародной любимицы.

Людмила Гурченко с супругом. Фото: Olga Loskutova/Russian Look/www.globallookpress.com

Также Сенину удалось договориться с дочерью Гурченко. Тогда Мария Королева еще была жива. Он передал наследнице актрисы дачу в Подмосковье и взял кредит в размере 5 миллионов, чтобы окончательно выкупить квартиру знаменитости. 

В итоге вдовец успешно реализовал свою задумку. Сейчас на шестом этаже в доме 11/13 в Трехпрудном переулке открыт музей Людмилы Гурченко, который может посетить любой желающий. 

Внучка и правнучка 

Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press/www.globallookpress.com

Дочь Людмилы Марковны скончалась четыре года назад. Однако у Марии Королевой осталась дочь и внучка. После смерти матери Елена Королева получила половину ее наследства. Другая часть отошла вдовцу, который сейчас живет вместе с внучкой Гурченко в одной квартире. 

Такой расклад Королеву не устраивает. Она намерена вернуть себе все бабушкино и мамино имущество, сообщает "Телепрограмма". 

Людмила Гурченко. Фото: Igor Gnevashev/Russian Look/www.globallookpress.com

К наследству артистки она относится очень бережно, стараясь не трогать те вещи, которые остались на даче. 

"Есть ее сервиз, платья, кассеты с фильмами, распечатки сценариев с ее пометками. Камин, статуэтки… Этот дом уже как музей. Буду надеяться, что он им и станет в свое время", 

– поделилась наследница актрисы с журналистами. 

Людмила Гурченко. Фото: Igor Gnevashev/Russian Look/www.globallookpress.com

Ранее Елена Королева поделилась подробностями взаимоотношений с вдовцом Гурченко. Королева заявила, что хотела бы помириться с Сениным ради бабушки. Также она призналась, что ее очень вдохновил музей, который продюсер открыл в квартире актрисы. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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