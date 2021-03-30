Вдовец превратил квартиру актрисы в музей

Ровно 10 лет назад не стало Людмилы Гурченко. Артистка скончалась 30 марта от сердечной недостаточности. Однако ее родные до сих пор трепетно хранят память о звезде советского кинематографа.

Вдовец

Вдовец, Сергей Сенин, который был младше Гурченко на 26 лет, после ее смерти решил сделать в квартире музей. Открытие состоялось спустя 5 лет.

Шестой муж артистки решил привлечь экспертов, которые оценили примерную стоимость всех "экспонатов", которые хранились в квартире всенародной любимицы.

Также Сенину удалось договориться с дочерью Гурченко. Тогда Мария Королева еще была жива. Он передал наследнице актрисы дачу в Подмосковье и взял кредит в размере 5 миллионов, чтобы окончательно выкупить квартиру знаменитости.

В итоге вдовец успешно реализовал свою задумку. Сейчас на шестом этаже в доме 11/13 в Трехпрудном переулке открыт музей Людмилы Гурченко, который может посетить любой желающий.

Внучка и правнучка

Дочь Людмилы Марковны скончалась четыре года назад. Однако у Марии Королевой осталась дочь и внучка. После смерти матери Елена Королева получила половину ее наследства. Другая часть отошла вдовцу, который сейчас живет вместе с внучкой Гурченко в одной квартире.

Такой расклад Королеву не устраивает. Она намерена вернуть себе все бабушкино и мамино имущество, сообщает "Телепрограмма".

К наследству артистки она относится очень бережно, стараясь не трогать те вещи, которые остались на даче.

"Есть ее сервиз, платья, кассеты с фильмами, распечатки сценариев с ее пометками. Камин, статуэтки… Этот дом уже как музей. Буду надеяться, что он им и станет в свое время",

– поделилась наследница актрисы с журналистами.

Ранее Елена Королева поделилась подробностями взаимоотношений с вдовцом Гурченко. Королева заявила, что хотела бы помириться с Сениным ради бабушки. Также она призналась, что ее очень вдохновил музей, который продюсер открыл в квартире актрисы.