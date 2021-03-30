Панайотов чуть не упал в обморок на съемке программы

Панайотов чуть не упал в обморок на съемке программы
Александр Панайотов. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Певец все равно вышел и порадовал поклонников своим номером

Выступление певца Александра Панайотова на шоу "Точь-в-точь" на Первом канале могло выйти ему боком. Певец чуть не потерял сознание из-за давящего парика. 

В феврале стартовал новый сезон телепередачи, в которой популярные российские исполнители примеряют на себя образы других знаменитостей. На экране зрители видят яркие шоу, эпатажные наряды и профессионализм артистов. Тем не менее, не все знают, с какими трудностями приходится сталкиваться участникам.

В этот раз Александр Панайотов облачился в Софию Ротару. Образ легендарной певицы дался ему тяжело. Неудобная женская одежда – пол беды, а вот из-за слишком тугого парика артист чуть не упал в обморок. Он еле успел добежать до гримеров, которые буквально срывали и срезали искусственные волосы с Панайотова. Этой историей артист поделился в программе "Вечерний Ургант" на Первом канале. 

После ослабления парика участник почувствовал себя лучше. Панайотов, как настоящий профессионал, вышел на сцену и, несмотря на случившееся, исполнил свой номер. Поклонники даже не заметили, что до этого что-то пошло не так. 

Кроме того, певец рассказал Урганту, что не так давно женился, показав обручальное кольцо на руке. И хотя знаком артист со своей возлюбленной Екатериной около 15 лет, в браке, по словам Панайотова, им предстоит еще друг друга узнать. 

Анна АГАБАБОВА

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