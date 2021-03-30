"Не приведи Господи": Пугачеву напугала пародия дочери

"Не приведи Господи": Пугачеву напугала пародия дочери
Алла Пугачева. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Примадонна обеспокоилась судьбой наследницы

Алла Борисовна проводит много времени со своей дочерью Лизой. Поклонники звездного семейства давно заметили, что наследница Примадонны растет очень харизматичной и артистичной девочкой. В этот раз Лиза показала пародию на известных блогеров, которая перепугала Пугачеву. 

В социальных сетях певицы появилось два видео, на которых маленькая Лиза показывает "девочку из "Инстаграм". Школьница начинает выпрашивать у интернет-пользователей лайки и подписку, показывая "фирменный" жест Ольги Буровой – сердце. Наверное, поэтому многие решили, что пародировала Лиза именно ее. 

"Лишь бы сама такой не стала. Не приведи Господи", 

– распереживалась Примадонна, которая явно не хочет, чтобы ее дочь пошла по стопам таких "девочек из "Инстаграма". 

В комментариях к публикации многие отметили актерские таланты девочки, другие же начали предполагать, кого же все-таки пародировала Лиза. 

"Юмористка как папа, красавица, умница как мама", "Какая прелесть Лизонька", "Бузову показала", "Очень тонко изобразила. Мамина дочь. Алла Борисовна как всегда на высоте", "Артистичная девочка! С юмором и воспитанием!", "Точно показала. И это сердечко тошнотное", "Пародия на Бузову", – написали под видео. 

Ранее Лиза Галкина смутила подписчиков необычным обращением к Пугачевой. Пользователи Сети решили, что девочка называет Примадонну не мамой, а "бабусей". 

Юлия МИХАЙЛОВА

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