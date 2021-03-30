Певец поделился жуткими подробностями открытой на него охоты

Когда-то имя Авраама Руссо гремело на всю страну. Певец пользовался колоссальной популярностью у россиян. Однако более 10 лет назад знаменитости пришлось спешно бежать за границу. Сейчас артист снова появился в Москве.



Правда, причина его возвращения весьма трагичная. Артист пытается наказать людей, которые много лет назад якобы похитили и издевались над ним. Авраам приехал в столицу, чтобы дать показания против злоумышленников.

Дело в том, что в 2004 году, как утверждает певец, его сутки насильно удерживали за городом. Похищение, по словам Авраама, было организовано бизнесменом Тельманом Исмаиловым. Тот хотел, чтобы популярный артист работал на него.

Тогда Руссо серьезно пострадал. У него был сломан нос и зафиксирован ушиб позвоночника. Для того чтобы спасти свою жизнь, Авраам согласился на условия миллиардера. Когда артисту удалось выбраться, он мечтал лишь об одном: как можно скорее сбежать из страны подальше от связанного с криминалом предпринимателя.

Однако позже артист обрел возлюбленную и решил остаться в России. Несмотря на наличие личных охранников, в 2006 году он стал жертвой обстрела. Артисту прострелили ногу, передает "Пятый канал". После вооруженного нападения он все же решился и переехал жить в США. Руссо продолжает свою певческую карьеру, однако пишет песни на английском языке.

Сейчас в нападениях на певца разбираются сотрудники правоохранительных органов. Впрочем, по версии подозреваемого в похищении Владимира Гусакова, Руссо его оговорил ради того, чтобы привлечь к себе внимание и вернуть былую славу.