После смерти Грачевского у "Ералаша" сменился хозяин

После смерти Грачевского у "Ералаша" сменился хозяин
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Большую часть акций компании получат вдова режиссера и его дети

Стало известно об изменениях в руководстве "Ералаша". Соучредитель Бориса Грачевского Аркадий Григорян стал гендиректором компании после смерти своего предшественника. 

Теперь он может на полном основании действовать от лица "Ералаша" без доверенности. Борис Грачевский еще пока продолжает числиться в учредителях. Регистрирующий орган снял пометку о недостоверности с "Ералаша". Об этом сообщает РИА ФАН. 

В ООО "Ералаш" и ООО "Продюсерский центр Ералаш" могут появиться новые учредители после вступления наследников в свои права. Ожидается, что это случится в июле этого года.

Как известно на данный момент, вдове Грачевского Екатерине Белоцерковской по наследству должны перейти акции "Ералаша" – их половина принадлежала покойному режиссеру.

Напомним, создатель "Ералаша" Борис Грачевский ушел из жизни 14 января после продолжительной борьбы с болезнью с инфекцией коронавируса. Ему было 72 года.

Грачевский был бессменным режиссером киножурнала "Ералаш" с 1974 года. Также он был его сценаристом и сыграл в нескольких сценках. Мужчина был трижды женат. Последняя супруга Екатерина Белоцерковская была младше его на 35 лет. Она до сих пор не может смириться с тяжелой утратой.

Анна АГАБАБОВА

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