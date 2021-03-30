Близкие музыканта до сих пор не верят в произошедшее

30 марта ушел из жизни лидер группы "Старый приятель" Александр Зарецкий. Для близких его смерть стала большим ударом.

Только неделю назад артист отмечал свой день рождения со своими близкими. Но после праздника музыканта одолел коронавирус. На фоне болезни у него случился инфаркт, и Зарецкий впал в кому. Врачи пытались спасти жизнь артиста, но он так и не пришел в сознание.

О смерти Зарецкого сообщили его товарищи на официальной инстаграм-странице коллектива. Также друзья артиста призвали поклонников объединиться и помочь его семье.

"Дорогие наши друзья, невозможно принять и поверить! Сашина семья осталась без плеча! Бесконечно жалко десятилетнего сына, мальчик остался без отца. Родители потеряли единственного любимого сына. Жена убита горем. Мы вместе можем помочь Сашиной семье. Всем спасибо за любую помощь!!", – написала группа.

У музыканта остались жена и маленький сын, которые не могут смириться со смертью главы семьи.

Сейчас поклонники артиста собирают материальную помощь его вдове.

"Сил Ксении и Марку. И я так понимаю, что мама Александра ещё жива, Господи, ей то каково. Сил им всем!", – прокомментировала пост неравнодушная поклонница.

"Соболезнования семье. Ушел замечательный человек, но осталось Творчество и Голос, которые и дальше будут дарить хорошее настроение", – добавила еще одна подписчица.

Ранее сообщалось, что лидер "Старого приятеля" подхватил заразу в конце прошлого месяца. Из-за этого группа была вынуждена отменить запланированные выступления. В марте музыкальный коллектив должен был выйти на сцену площадки "Главклуба" в Москве.

Напомним, среди наиболее известных песен группы – хиты "Московская любовь", "Новый день календаря" и "Не плачь".