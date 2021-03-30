Телеведущая ввязалась в очередной скандал

В звездной тусовке ссора двух звезд вновь закончилась судебным иском. Так, актриса и худрук Школы телевидения "Останкино ТВ" Ольга Спиркина намерена засудить ведущую Лену Летучую за клевету.

Знаменитость уверяет, что экс-"ревизорро" оскорбила ее честь и достоинство. Мол, Летучая распространяет об актрисе информацию, которая не соответствует действительности. Теперь Спиркина не только ждет извинений, но и требует оштрафовать скандальную блондинку на 1 миллион рублей.

Причина скандала очень проста: видео, на котором Елена обвиняет худрука в незаконном использовании бренда "Высшей школы "Останкино", уверяя зрителей, что Спиркина обманывает абитуриентов.

Сама артистка уверяет, что это не так. Устав от "нападок" "Высшей школы "Останкино", она решила подать в суд. Спиркина искренне не понимает, почему руководство школы вдруг решило, что у них есть исключительное право на использование слов "Останкино", "кино", "радио" и других, пишет "Собеседник".

"Молчать и терпеть, когда меня поливают грязью, а также выслушивать и читать угрозы я больше не буду", – отрезала артистка.

Ее адвокат лишь добавил, что уже в скором времени будет инициирована доследственная проверка в отношении Летучей, которая, кстати, ситуацию пока никак не комментировала.

Ранее Летучая опубликовала смелый снимок в бикини.