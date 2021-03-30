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Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова не стала комментировать первые успехи в качестве тренера двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Его ученица Александра Трусова, заняла третье место в одиночном женском катании на люду на чемпионате мира в Стокгольме.
"Не знаю, что тут обсуждать. Не хочу говорить о Плющенко", – резко высказалась тренер.
Тарасова в то же время выразила благодарность всем российским фигуристкам, а также их наставников, которые привели их к победе. По ее мнению, то, что все три призовых места у наших спортсменок – настоящая сенсация. Тарасова добавила, что счастлива жить в одно время с такими талантами. Заслуженный тренер по фигурному катанию рассказала это в интервью газете "Собеседник".
Напомним, на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме впервые в истории все три призовых места заняли гражданки России – Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева и Александра Трусова.
Ранее стало известно о том, что подопечная Евгения Плющенко, изначально набрала только 64,82 балла. Фигуристка не смогла исполнить тройного акселя, а также сорвала тройной тулуп. Однако в итоге, собравшись, Александра Трусова смогла занять почетное третье место.
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