Продюсер заявила, что у оппонента не развито чувство юмора

Яна Рудковская ответила на оскорбления со стороны известного тренера Рената Лайшева. Супруга фигуриста Евгения Плющенко назвала его грубияном, пытающимся пропиариться за ее счет.

Все началось с того, что автор одного из спортивных изданий, приводя слова Рудковской, допустил забавную ошибку. Он назвал Яну избранницей олимпийского чемпиона Алексея Ягудина.

В ответ продюсер пошутила, что лучше быть "женой Ягудина", чем "мужем Тутберидзе". Ренат Лайшаев не смог пройти мимо данного комментария Яны.

Тренер вспомнил тот факт, что Александра Трусова ранее ушла из школы "Самбо-70", директором которой он является и где как раз тренирует Этери Тутберидзе. Тогда фигуристка отдала предпочтение академии Евгения Плющенко.

Лайшаев назвал Рудковскую "дурой", а ее супруга обвинил в том, что тот якобы переманил Трусову на свою сторону, напоминает издание "Спорт-Экспресс".

Яна решила поставить на место российского тренера. Она намекнула, что Лайшаев попросту пиарится на ее имени.

"Если у этого уважаемого человека проблема с чувством юмора и он уже лопается от чувства собственной значимости, то это точно не мои проблемы", – заявила продюсер.

Рудковская отметила, что, в отличие от Лайшаева, они с мужем целый год предоставляли Трусовой свободный доступ ко льду. При этом супруги делали это без государственной поддержки, передает Sport24.

"То, что этот товарищ – грубиян, мне сказали, это ни для кого не секрет. Если хочет меня оскорблять, я не против, и мне не привыкать к очередной войне", – добавила Рудковская.

Ранее Яна высказалась об уходе Косторной от Плющенко.