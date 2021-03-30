На данный момент телеведущая находится в больнице

Вчера стало известно о том, что Екатерина Стриженова рухнула в студии передачи "Время покажет". Спустя некоторое время ее соведущий Руслан Осташко заявил – актриса повредила руку. В итоге телезвезду доставили в Боткинскую больницу.

На личной инстаграм-странице Стриженова опубликовала видеообращение к общественности. По записи можно понять, что телеведущая до сих пор находится в медучреждении.

"Хочу сказать, что я живая. Отходила после наркоза", - рассказала лежащая на больничной койке Екатерина.

Актриса поблагодарила многочисленных поклонников за то, что они переживают за ее самочувствие. Однако, как отметила Стриженова, она не может ответить на все сообщения и звонки, так как их слишком много.

Екатерина напомнила, что произошло накануне. Телеведущая попросту забыла, что позади нее находится порог. В какой-то момент она оступилась и упала на пол.

По словам Стриженовой, она сильно ушибла голову и пятую точку. Но основной удар пришелся на руку.

"Она сильно распухла – прям на глазах. Прям голова закружилась от боли", – вспомнила телезвезда.

Тогда присутствующие в студии люди вызвали фельдшеров, которые дежурили рядом с Останкинской телебашней. Врачи оказали Екатерине первую медицинскую помощь, а позже отвезли ее в Боткинскую больницу.

Специалисты диагностировали у Стриженовой сложный перелом – со смещением и осколками. В конечном итоге было принято решение делать операцию. Екатерине вставили в руку специальную пластину.

Ранее стало известно, что перед неприятным инцидентом Стриженова эмоционально высказывалась на тему, касающуюся скандала с присоединением Крыма к России.