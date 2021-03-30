Кто из артистов отказался от участия в "Славянском базаре"

Михаил Галустян. Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ www.globallookpress.com Марув. Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Александр Иванов. Фото: Anatoly Lomohov/ Look Press/ www.globallookpress.com Антон Табала. Фото: www.instagram.com/antonhomie Стас Пьеха. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Музыканты ссылаются на политизированность мероприятия

Ежегодное проведение "Славянского базара" в Витебске может оказаться под вопросом из-за сомнений и отказов артистов, которые заявлены в концертной программе. В прошлом году организаторы отменили фестиваль из-за коронавирусной эпидемии. Многие исполнители теперь ссылаются на политизированность мероприятия, которую усмотрели после протестов в Белоруссии.

Михаил Галустян. Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ www.globallookpress.com

Так, на афише "Славянского базара" появилась информация о том, что на мероприятии должен выступить Михаил Галустян. Однако позднее артист опроверг в "Сториз" сообщение о своем появлении на концерте, назвав новость фейком.

Шоумен сообщил, что не собирался выступать в Витебске, а также попросил организаторов исключить свое имя из списков.

Марув. Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ www.globallookpress.com

Позднее от выступления отказалась популярная украинская исполнительница MARUV. Как пишет TJournal, изначально организаторы сообщали, что артистка должна стать хедлайнером мероприятия, однако затем белорусские поклонники попросили ее в соцсетях  отказаться от выступления на концерте.

Александр Иванов. Фото: Anatoly Lomohov/ Look Press/ www.globallookpress.com

Представители группы "Рондо" и музыканта Александра Иванова также сообщили, что коллектив не приедет на "Славянский базар". Как заявил источник, артисты решили в свете последних событий подчеркнуть, что остаются вне политики, передает сайт "Комсомольская правда".

Антон Табала. Фото: www.instagram.com/antonhomie

О своем отказе заявил и белорусский рэпер Антон Табала. Музыкант сообщил в "Сториз", что не собирается принимать участие в мероприятии.

Стас Пьеха. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/ Global Look Press/ www.globallookpress.com

В числе участников был заявлен и Стас Пьеха. В ответ на вопрос журналистов представители певца сообщили, что график музыканта имеется на его официальном сайте. Однако, отмечает kp, на портале Стаса отсутствует информация о "Славянском базаре".

Егор МАЛКОВ

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