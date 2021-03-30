Музыканты ссылаются на политизированность мероприятия

Ежегодное проведение "Славянского базара" в Витебске может оказаться под вопросом из-за сомнений и отказов артистов, которые заявлены в концертной программе. В прошлом году организаторы отменили фестиваль из-за коронавирусной эпидемии. Многие исполнители теперь ссылаются на политизированность мероприятия, которую усмотрели после протестов в Белоруссии.

Так, на афише "Славянского базара" появилась информация о том, что на мероприятии должен выступить Михаил Галустян. Однако позднее артист опроверг в "Сториз" сообщение о своем появлении на концерте, назвав новость фейком.

Шоумен сообщил, что не собирался выступать в Витебске, а также попросил организаторов исключить свое имя из списков.

Позднее от выступления отказалась популярная украинская исполнительница MARUV. Как пишет TJournal, изначально организаторы сообщали, что артистка должна стать хедлайнером мероприятия, однако затем белорусские поклонники попросили ее в соцсетях отказаться от выступления на концерте.

Представители группы "Рондо" и музыканта Александра Иванова также сообщили, что коллектив не приедет на "Славянский базар". Как заявил источник, артисты решили в свете последних событий подчеркнуть, что остаются вне политики, передает сайт "Комсомольская правда".

О своем отказе заявил и белорусский рэпер Антон Табала. Музыкант сообщил в "Сториз", что не собирается принимать участие в мероприятии.

В числе участников был заявлен и Стас Пьеха. В ответ на вопрос журналистов представители певца сообщили, что график музыканта имеется на его официальном сайте. Однако, отмечает kp, на портале Стаса отсутствует информация о "Славянском базаре".