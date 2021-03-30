Судя по всему, певица и ее наследница забыли все прошлые обиды

За конфликтом, вспыхнувшим между Любовью Успенской и ее дочерью Татьяной Плаксиной, следили многие. Когда стало известно о примирении в звездном семействе, поклонники и коллеги начали поздравлять королеву русского шансона. Сегодня на инстаграм-странице артистки появился трогательный снимок с наследницей.

На фотографии запечатлен момент, как Успенская и Плаксина прижались друг к другу губами. Любовь Залмановна и Татьяна закрыли глаза, радуясь долгожданному воссоединению. Внимание привлекает один нюанс – на кофте дочери знаменитости можно увидеть изображение исполнительницы.

"Самая счастливая мама на свете. Понять меня по-настоящему смогут только те, кто прошел сквозь тяжелые времена, горести и беды – к настоящему счастью", – написала под снимком Успенская.

Кстати, стоит отметить, что Плаксина кардинально сменила имидж. Девушка сделала прическу "под мальчика", а также покрасила волосы в черный цвет.

Поклонники Любови Залмановны искренне порадовались за нее.

"Господи, как приятно на Вас смотреть! Вот это счастье, Люба", "Пусть у вас все будет хорошо", "Вот эта встреча!!!! Молодцы, девчонки!!!!", "Берегите друг друга", – прокомментировали пользователи Сети.

Напомним, некоторое время назад Плаксина обвинила Успенскую в тирании. Также Татьяна заявляла, что Любовь Залмановна ставила на первое место свою карьеру, а о ней попросту забывала.

Ранее наследница Успенской опубликовала фотографию после рокового падения с велосипеда. После этого инцидента Татьяне пришлось прибегнуть к хирургическому вмешательству.