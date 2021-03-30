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Создатели программы "Маска" на телеканале НТВ являются одной из сильнейших профессиональных команд в своем деле. Такое заявление сделал шоумен, супруг певицы Валерии Иосиф Пригожин.
Продюсер решил прокомментировать предположения интернет-пользователей о предстоящем закрытии телепроекта из-за утечки личностей популярных артистов и музыкантов, чьи лица были скрыты под маской во время выступления.
Шоумен убежден, что обнародованный список артистов, принявших участие в программе, является "фуфлом".
"Говорю, как считаю на самом деле. Если кто-то считает, что угадал кого-нибудь, то глубоко заблуждается", – выразил мнение Иосиф в интервью РИА ФАН.
Супруг Валерии также отверг набирающую популярность версию о том, что сами организаторы "Маски" обнародовали скандальный перечень с популярными фамилиями для того, чтобы поднять рейтинг программы. Как считает Пригожин, организаторы интересуются не скандалами, а бизнесом и контентом. Для команды "местечковые интриги" не представляют никакой ценности.
"Знаете, что такое успешный проект? Это когда вокруг него много слухов! Когда я был в Дубае, дети приносили мне рисунки с ананасом", – заявил музыкальный продюсер.
Пригожин также рассказал о том, на чем необходимо заострить внимание при обсуждения судьбы "Маски". Бизнесмен убежден в том, что телепроект никто не собирается закрывать: вероятнее всего, телевизионщики пустят в эфир и третий сезон. Необходимо учитывать срок лицензии, который также выдается на определенное количество сезонов, добавил Иосиф.
Ранее из-за судейства в "Маске" оскандалилась Регина Тодоренко. Телеведущая решила судьбу конкурсантов путем подбрасывания монетки, чем разозлила многих телезрителей, недовольных ее решением по выступлению артистки Марии Кравец.
Об этом сообщают экстренные службы
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