Пригожин отреагировал на слухи о закрытии "Маски"

Пригожин отреагировал на слухи о закрытии "Маски"
Кадр youtube.com
Поклонники шоу беспокоятся, что оно исчезнет с экранов из-за утечки информации об участниках

Создатели программы "Маска" на телеканале НТВ являются одной из сильнейших профессиональных команд в своем деле. Такое заявление сделал шоумен, супруг певицы Валерии Иосиф Пригожин.

Продюсер решил прокомментировать предположения интернет-пользователей о предстоящем закрытии телепроекта из-за утечки личностей популярных артистов и музыкантов, чьи лица были скрыты под маской во время выступления.

Шоумен убежден, что обнародованный список артистов, принявших участие в программе, является "фуфлом".

"Говорю, как считаю на самом деле. Если кто-то считает, что угадал кого-нибудь, то глубоко заблуждается", – выразил мнение Иосиф в интервью РИА ФАН.

Супруг Валерии также отверг набирающую популярность версию о том, что сами организаторы "Маски" обнародовали скандальный перечень с популярными фамилиями для того, чтобы поднять рейтинг программы. Как считает Пригожин, организаторы интересуются не скандалами, а бизнесом и контентом. Для команды "местечковые интриги" не представляют никакой ценности.

"Знаете, что такое успешный проект? Это когда вокруг него много слухов! Когда я был в Дубае, дети приносили мне рисунки с ананасом", – заявил музыкальный продюсер.

Пригожин также рассказал о том, на чем необходимо заострить внимание при обсуждения судьбы "Маски". Бизнесмен убежден в том, что телепроект никто не собирается закрывать: вероятнее всего, телевизионщики пустят в эфир и третий сезон. Необходимо учитывать срок лицензии, который также выдается на определенное количество сезонов, добавил Иосиф.

Ранее из-за судейства в "Маске" оскандалилась Регина Тодоренко. Телеведущая решила судьбу конкурсантов путем подбрасывания монетки, чем разозлила многих телезрителей, недовольных ее решением по выступлению артистки Марии Кравец.

Егор МАЛКОВ

Ответить:

Гость181005
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эти маски мы одевали в детстве на новый год -а сейчас видать --чем бы дитетко не чесылось лиш бы не плаколо ---(что денег НЕТ СИДИМ НА МЕЛИ СВОИ МАЙБАХИ ДА ВЕРТОЛЕТЫ НЕЧЕМ ЗАПРАВИТЬ)
гость
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ерунда шоу
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