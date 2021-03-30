Подруга вспомнила о конфликте Гурченко с матерью Кобзона

Подруга вспомнила о конфликте Гурченко с матерью Кобзона
Людмила Гурченко. Фото: Nadezhda Lebedeva/ Russian Look/ www.globallookpress.com
Актриса не смогла найти общего языка со свекровью

Сегодняшний выпуск "Прямого эфира" был посвящен покойной Людмиле Гурченко. Ровно 10 лет назад именно в этот день, 30 марта, скончалась звезда кинокартины "Вокзал на двоих". Подруга артистки Ирина Бакуль рассказала, как складывались ее отношения с Иосифом Кобзоном.

Кобзон стал четвертым по счету супругом Гурченко. Возлюбленные сыграли свадьбу в 1967 году. В браке актриса и певец прожили около трех лет.

Ирина вспомнила, что у Людмилы Марковны сложились напряженные отношения с матерью Иосифа Давыдовича Идой Исаевной. По словам Бакуль, свекровь постоянно указывала Гурченко, как ей правильно поступать. Чрезмерный контроль со стороны родительницы мужа раздражал артистку.

В 1970 году Кобзон и Гурченко развелись. Неизвестно, что послужило причиной краха этого брака. Но можно предположить, что актриса попросту не выдержала вмешательства в их личную жизнь со стороны свекрови.

После расставания Людмила Марковна всячески избегала разговоров о бывшем супруге. Также знаменитость не желала видеть исполнителя хита "Мгновения".

В 2011 году Гурченко не стало. Через четыре года Иосиф Давыдович посетил вечер памяти, посвященный бывшей супруге. Там артист рассказал о нескольких фактах из ее жизни. Так, Кобзон заявил – актриса терпеть не могла, когда к ней обращались по имени. Мужу она разрешала называть себя "косточкой", а всем остальным – Люсей.

Также певец добавил, что Людмила Марковна обожала своих родителей – Марка Гавриловича и Елену Александровну. 

Ранее стало известно, как сложилась жизнь наследников Гурченко. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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