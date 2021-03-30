После рождения второго ребенка телеведущий может столкнуться с денежными трудностями - в этом увидели справедливое наказание

Несколько дней назад Дмитрий Шепелев стал отцом во второй раз. Наследника ему подарила дизайнер Екатерина Тулупова. Позже стало известно, что шоу телеведущего "Ты как я" вернули на ТНТ. Казалось бы, в жизни звезды наступила белая полоса. Однако продюсер Олеся Сазыкина заявила, что в скором времени Шепелев столкнется с финансовыми сложностями.

Дмитрию придется обеспечивать супругу и троих детей. Напомним, у Екатерины от предыдущих отношений осталась дочь Лада. Шепелев же воспитывает сына Платона от покойной Жанны Фриске.

Вполне логично, что на содержание всех членов семьи понадобится приличная сумма денег. Но, по словам Сазыкиной, телеведущий никогда не мог похвастаться высокими гонорарами.

Олеся отметила, что счастливым билетом в карьеру для Дмитрия стала Жанна Фриске. Именно благодаря исполнительнице хита "А на море белый песок" он завоевал хоть какую-то популярность.

"Конечно, не хочется обсуждать ситуацию, которая сложилась у Дмитрия с родителями Жанны, но за то, что он запрещает им видеться с Платоном, к нему должен был прилететь бумеранг", – высказалась продюсер.

Сазыкина добавила, что если шоу "Ты как я" окончательно закроют, то Шепелев останется ни с чем. Ведь других проектов у телеведущего нет. В данной ситуации Олесю больше всего беспокоит судьба Платона, передает "Собеседник".

Ранее Дмитрий трогательно поблагодарил супругу за рождение сына.