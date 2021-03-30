Ведущий заставил хохотать всю студию

Популярный российский телеведущий Андрей Норкин обсудил с гостями во время эфира телепрограммы "Место встречи" на канале НТВ отечественный юмор. Журналист решил рассказать старый анекдот, который стилизовал на современный лад.

Так, Норкин начал с забавной истории, когда российский лидер Владимир Путин, выступая на пресс-конференции, рассказал о шутке с часами и кортике: один из сыновей отставного офицера решил обменять во дворе отцовское оружие на аксессуар. Родитель же серьезно поговорил с отпрыском о последствиях столь неравнозначного обмена.

Так, батюшка сообщил сыну, что часы, конечно, весьма хороши, однако от действий бандитов и грабителей не уберегут семью: всех родных могут перебить.

"А ты выйдешь к ним навстречу и скажешь: добрый вечер, 12:30 по московскому времени", – вспомнил ведущий анекдот российского лидера.



Позднее Норкин уточнил, что не так давно анекдот решили изменить и представить ситуацию с разговором о кортике между Путиным и главой Минобороны Сергеем Шойгу, передает РИА ФАН.

"Путин разговаривает с Шойгу. И обращается к нему с таким вот вопросом: "Который час?". А Шойгу ему отвечает: "Не знаю, у меня-то есть кортик", – рассказал анекдот ведущий.

Ранее Норкин затравил в студии шутку об интеллектуальном состоянии президента Соединенных Штатов Джо Байдена. Таким образом российский журналист отреагировал в эфире "Места встречи" на ставшей вирусной видеозапись, на которой американский лидер неоднократно спотыкается и падает на трапе президентского самолета. После облетевших Сеть кадров общественность принялась задаваться вопросом о состоянии здоровья 78-летнего главы государства.