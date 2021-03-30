Родственницы певицы нарвались на критику после появлении в эфире популярной передачи

28 марта на телеканале НТВ вышел выпуск передачи "Звезды сошлись", посвященный Ларисе Долиной. В студии шоу появились дочь артистки от первого брака – Ангелина Миончинская, а также ее внучка Александра.

В эфире передачи Лариса Александровна раскрыла секрет своего невероятного похудения. Примечательно, что с сентября 2021 года певица сбросила около 20 килограммов.

По словам Долиной, однажды она решила всерьез взяться за свое здоровье. Знаменитость обратилась в клинику, где сдала все необходимые анализы. Специалисты рассказали артистке, какие продукты ей противопоказаны, а какие, наоборот, должны быть обязательно включены в рацион. Так, выяснилось, что исполнительнице нельзя есть многие фрукты и ягоды из-за большого количества содержащегося в них сахара.

На данный момент певица питается только два раза в день. Последний прием пищи у нее происходит в три часа дня, после чего Лариса Александровна голодает более 18 часов.

Однако зрители обратили внимание скорее не на рассказ и помолодевший внешний вид звезды, а на поведение ее родственниц. В комментариях под выпуском шоу на Ютуб пользователи видеохостинга отметили, что Ангелина и Александра показали себя с худшей стороны, при этом опозорив Долину.

"Какая неприятная дочь у Долиной (...)", "Что дочь, что внучка – Маугли. Абсолютная дикость в поведении...", "Жалкое зрелище. Даже гости в студии не могли скрыть неловкости и жалости, глядя на больную дерганую дочь и невоспитанную неадекватную внучку. Не стоило их тащить в студию", – высказались зрители.

Ранее Лариса Долина поразила общественность своим внешним видом.