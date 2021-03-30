Артист не смог вспомнить об одной из ключевых ролей

Российский актер Павел Деревянко не смог вспомнить название кинокартины режиссера Никиты Михалкова "Утомленные солнцем – 2:Цитадель", в которой когда-то снялся. У артиста вылетело из головы название "трехъярусного" фильма мэтра отечественного кино.

Деревянко признался, что ему редко удавалось пересечься с Михалковым, однако режиссер относился к нему с большой долей симпатии. Павел снялся во второй части "Утомленных солнцем", которая вышла на киноэкраны в 2011 году.

Артист также сообщил, что уважает Михалкова, однако название его культовой картины вспомнить так и не смог.

"Господи, как же он называется? Фильм Никиты Сергеевича. Как он называется?" – попытался вспомнить название картины Деревянко во время интервью телеведущей Тине Канделаки.

Журналистка подсказала гостю, что речь, по всей видимости, идет об одной из частей "Утомленных солнцем", где Павел сыграл безногого солдата, передает "Комсомольская правда".

Однако позднее, признался артист, между ним и Михалковым словно пробежала черная кошка: режиссер "немножко посеял раздор", после чего на него, как утверждает сам Павел, обрушился шквал ненависти.

В одном из выпусков "Бесогона" Михалков раскритиковал российских звезд, которые призывали интернет-пользователей "выйти погулять". Режиссер при этом напомнил, что сами актеры с "активной гражданской позицией" остались дома, несмотря на то, что активно зазывали молодое поколение "идти на баррикады".

Очередной выпуск программы "Бесогон" Никита Михалков посвятил звездам, которые некоторое время назад призывали молодежь выйти "погулять" на митинги в поддержку оппозиции, а сами при этом остались дома. Среди этих знаменитостей оказался и Павел Деревянко, который "переборол" некий страх. Режиссер выразил недоумение, вопрошая, чего не хватает артисту со ставкой в 300 тысяч рублей за один съемочный день.