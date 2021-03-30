Деревянко попал в неудобную ситуацию из-за фильма Михалкова

Деревянко попал в неудобную ситуацию из-за фильма Михалкова
Павел Деревянко. Фото: Vadim Tarakanov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Артист не смог вспомнить об одной из ключевых ролей

Российский актер Павел Деревянко не смог вспомнить название кинокартины режиссера Никиты Михалкова "Утомленные солнцем – 2:Цитадель", в которой когда-то снялся. У артиста вылетело из головы название "трехъярусного" фильма мэтра отечественного кино.

Деревянко признался, что ему редко удавалось пересечься с Михалковым, однако режиссер относился к нему с большой долей симпатии. Павел снялся во второй части "Утомленных солнцем", которая вышла на киноэкраны в 2011 году.

Артист также сообщил, что уважает Михалкова, однако название его культовой картины вспомнить так и не смог.

"Господи, как же он называется? Фильм Никиты Сергеевича. Как он называется?" – попытался вспомнить название картины Деревянко во время интервью телеведущей Тине Канделаки.

Журналистка подсказала гостю, что речь, по всей видимости, идет об одной из частей "Утомленных солнцем", где Павел сыграл безногого солдата, передает "Комсомольская правда".

Однако позднее, признался артист, между ним и Михалковым словно пробежала черная кошка: режиссер "немножко посеял раздор", после чего на него, как утверждает сам Павел, обрушился шквал ненависти.

В одном из выпусков "Бесогона" Михалков раскритиковал российских звезд, которые призывали интернет-пользователей "выйти погулять". Режиссер при этом напомнил, что сами актеры с "активной гражданской позицией" остались дома, несмотря на то, что активно зазывали молодое поколение "идти на баррикады".

Очередной выпуск программы "Бесогон" Никита Михалков посвятил звездам, которые некоторое время назад призывали молодежь выйти "погулять" на митинги в поддержку оппозиции, а сами при этом остались дома. Среди этих знаменитостей оказался и Павел Деревянко, который "переборол" некий страх. Режиссер выразил недоумение, вопрошая, чего не хватает артисту со ставкой в 300 тысяч рублей за один съемочный день.

Егор МАЛКОВ

Ответить:

новости партнеров

Мужчина открыл стрельбу по сотрудникам Росгвардии и прохожим в Мытищах

Об этом сообщают экстренные службы

На открытии Суэцкого канала президента Египта прервал "Маршал Василевский"

Застоявшиеся корабли радостно приветствуют разблокировку важной морской артерии

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей