Продюсер намерен вернуть вложенные в звезду "Универа" средства

Вот уже достаточно долгое время не утихает конфликт между Виктором Дробышем и Настасьей Самбурской. Оказалось, что продюсер вложил около 12 миллионов в раскрутку актрисы. При этом сама звезда "Универа" композитору не заплатила ни копейки.

Продюсер рассказал, что Самбурская сама к нему пришла. В итоге выбор остановили на шансон. И, как оказалось, Дробыш не прогадал, потому что спустя год Настасья уже начала получать свои первые премии. Но после восходящая звезда российского шансона поняла, что зарабатывает не так уж и много денег, поэтому решила, например, сократить траты на музыкантов и продюсера.

Потом актриса захотела расторгнуть контракт, заявляя, что Дробыш ее обманул, а после и вовсе сказала журналистам, что выиграла суд, хотя проиграла его.

Сам продюсер лишь разводит руками и отмечает, что если бы не скандальный характер Самбурской, она смогла бы даже подвинуть Ирину Круг, став новой звездой шансона.

Кстати, сотрудничество с Настасьей стоило композитору очень дорого не только в финансовом плане. Из-за своенравной артистки Дробыш поссорился с Аксютой, потому что Настасья стала спрашивать у телепродюсера про гонорар за съемки в шоу "Три аккорда", чем разозлила его.

Дробыш дал понять, что никакого дальнейшего сотрудничества с Настасьей можно не ждать.

"Она недоговороспособная. От нее можно ожидать неожиданного выхода из-за печки. Вся ее агрессия, озлобленность – проблема, взятая из детства, здесь должен работать психиатр",

– отрезал продюсер в беседе с Аленой Жигаловой.

Ранее Дробыш вспомнил об унижении Валерии на "Евровидении-2009".