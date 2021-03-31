Выходка журналистки спровоцировала скандал в Сети

Вчера, 30 марта, исполнилось 10 лет, как из жизни ушла известная артистка Людмила Гурченко. Многие издания вспоминали о лучших работах актрисы, рассказывали о ее жизненном пути, о том, как сейчас живут ее наследники. Однако одна журналистка все-таки решила отличиться и опубликовала фотографию, которая тут же стала причиной скандала.

Журналистка Алена Жигалова решила почтить память всенародной любимицы снимком с ее похорон. На фотографии запечатлена мертвая Людмила Марковна, лежащая в гробу. Именно это фото было помещено на обложку журнала "Тайны звезд" с заголовком "Люся, прощай!"

Сама журналистка ничего аморального в своем поступке не видит. Напротив, она уверена, что исполнила последнюю волю Гурченко.

"Последним желанием актрисы еще при жизни была просьба сделать ей эффектный посмертный грим, чтобы все "запомнили ее красивой" и на фото в прессе ей было бы за себя "не стыдно". И я по-прежнему считаю это одной из лучших обложек российских таблоидов тех лет",

– отрезала Жигалова.

Но интернет-пользователи с ней не согласились. Кто-то даже назвал такой поступок охотницы за сенсацией "адом".

"Это что реально на журнал сделали обложку ее мертвой? Жесть какая", "Вам должно быть стыдно", "Просьба сделать хороший посмертный макияж и поместить фото трупа на обложку журнала – абсолютно разные вещи, не оправдывайте нелепое желание хайпануть на смерти артистки", "Лучшая обложка? Еще и гордиться этим? За гранью", "Зачем это показывать сейчас?"

– недоумевали в комментариях.

Ранее подруга Гурченко рассказала о напряженных отношениях между актрисой и матерью Иосифа Кобзона.