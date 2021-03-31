Звезды встретились на съемках известного шоу

В последнее время Анастасия Волочкова часто появляться в эфирах федеральных телеканалов. В этот раз, например, балерина снялась в передаче, которая в скором времени выйдет в эфир. Компанию ей составила Анфиса Чехова. Танцовщица и телеведущая решили сделать фотографию на память, из-за которой знаменитостей тут же начали сравнивать.

На снимке девушки запечатлены в полный рост. Анастасия выбрала розовое платье средней длины и светлые босоножки. Анфиса же надела темные брюки с высокой талией, футболку в тон и такого же цвета лодочки.

"Ку-ку, а вот и мы. Не ждали?"

– подписала фотографию Чехова.

В комментариях пользователи отметили, что девушки, которые почти ровесницы, выглядят совершенно по-разному.

"Волочкова как будто пьет беспробудно, неприятная женщина", "Выигрышный фон для Анфисы. Помятая тетя и 20-летняя девочка", "Настя, ты где этот холат откопала?! 90-е уже давно закончились", "Почему Анастасия не найдет своего стилиста?", "Почему Волочкова выглядит как страус после пьянки?"

– написали злопыхатели, комментарии которых, кстати, остались без внимания Волочковой и Чеховой.

Ранее страстный поцелуй Баскова и Волочковой попал на фото. Архивное фото тут же стало причиной жестких насмешек над балериной.