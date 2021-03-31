Телеведущий вспомнил о разговоре, который состоялся много лет назад

Андрея Мягкова не стало 18 февраля. Всенародный любимец скончался на 83-м году жизни. Мало кто знает, что артист не только отлично справлялся с самыми разными ролями, но и любил рисовать. Мягков часто писал необычные портреты своих друзей. Один из них показал Олег Шкловский, который стал гостем нового выпуска шоу "Судьба человека".

На нем актер изображен в красном свитере, синих джинсах и держащим в руках снятую карнавальную маску. На портрете, который создал Мягков, Шкловский выглядит очень задумчивым. Артист честно признался, что был шокирован, когда его друг преподнес ему такой необычный подарок.

Корчевников же вспомнил, что примерно 20 лет назад он вместе с мамой отдыхал на море. Тогда ему посчастливилось встретить Мягкова вместе с женой. У них завязался диалог, в результате которого народный артист признался, что очень устал от карьеры актера.

"Он говорил: "Я не могу больше быть в актерской профессии. Я хочу из нее уйти". Он этого шага так и не сделал",

– рассказал Корчевников.

Напомним, что звезда советского кинематографа перестал сниматься в кино лишь в последние годы жизни.

Ранее стало известно, что российские актеры решили оказать финансовую помощь супруге Андрея Мягкова. После смерти мужа Анастасия Вознесенская осталась одна. Детей у пары не было.