Качалина отказывается навещать Ефремова в тюрьме

Качалина отказывается навещать Ефремова в тюрьме
Михаил Ефремов. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
В последние годы экс-возлюбленная актера пристрастилась к алкоголю

Бывшая жена актера Михаила Ефремова Ксения Качалина заявила, что не собирается навещать своего бывшего супруга в колонии. Такое заявление экс-возлюбленная сделала в разговоре с программой Пятого канала "Светская хроника". 

Свое нежелание посетить экс-возлюбленного она объяснила тем, что ей нет смысла мотаться, когда ему дают свидания раз в месяц.   

Тем не менее, Качалина отмечает, что за многое благодарна бывшему мужу. После их развода актер не оставил экс-возлюбленную. Он оказывал ей финансовую помощь. Даже сейчас, когда Ефремов сидит в тюрьме, деньги Качалиной передают его друзья. Хотя сумма стала ощутимо меньше, артистка утверждает, что ей вполне этого хватает.  Тем более, тратит деньги она в основном на алкоголь и сигареты.

Недавно журналистам удалось выяснить, в каких условиях проживает Качалина. Увиденное повергло их в шок. Несмотря на то, что экс-жена Ефремова живет в элитном доме, условия ее существования таковыми точно назвать нельзя. 

Их общая с Ефремовым дочь не желает общаться с матерью и отказывается помогать ей. Поэтому Качалина собирается подать на Анну-Марию в суд, чтобы та начала оказывать ей хоть какую-то материальную поддержку.  

Анна АГАБАБОВА

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