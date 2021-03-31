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Накануне Вера Брежнева отмечала 20-й день рождения дочери, а уже сегодня певица опубликовала фотографию с солнечного пляжа.
На свежем снимке экс-солистка ВИА "Гры" стоит в черном бикини, прикрыв голову стильной панамкой в цвет. Образ она дополнила солнцезащитными очками и пляжным парео.
"Счастливая мама 20-ти летней дочери. Спасибо всем за поздравления! Самое большое мое счастье, что я наконец-то с обеими дочками! Еще и на каникулах",
– подписала пляжное фото Вера.
Подтянутое тело 39-летней звезды не осталось без внимания. Многие также отметили, что Брежнева выглядит моложе своей наследницы.
"Всем бы так выглядеть Мамам и Не мамам", "Прекрасного отдыха, Верочка", "Какая же у вас фигура", "Потрясающая", "Шикарная фигура", "Красивая мама красивых дочерей", "Как такое может быть? Дочке 20, а маме вечно 18?", "Сама как девочка",
– написали под публикацией.
Дочка певицы тоже отметилась в комментариях, трогательно написав, что у нее самая красивая мама.
Напомним, что дочь Соню Вера родила от Виталия Войченко. Чуть позже артистка вышла замуж за украинского бизнесмена Михаила Кипермана, которому в 2009 году подарила дочку Сару.
Ранее в Сети появилась информация о тайной сестре Брежневой. Девушки поддерживают теплые отношения.
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