"Маме вечно 18": Брежнева сверкнула подтянутым телом в бикини

"Маме вечно 18": Брежнева сверкнула подтянутым телом в бикини
Вера Брежнева. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Певица вместе с дочками улетела поближе к морю

Накануне Вера Брежнева отмечала 20-й день рождения дочери, а уже сегодня певица опубликовала фотографию с солнечного пляжа.

На свежем снимке экс-солистка ВИА "Гры" стоит в черном бикини, прикрыв голову стильной панамкой в цвет. Образ она дополнила солнцезащитными очками и пляжным парео. 

"Счастливая мама 20-ти летней дочери. Спасибо всем за поздравления! Самое большое мое счастье, что я наконец-то с обеими дочками! Еще и на каникулах", 

– подписала пляжное фото Вера. 

Подтянутое тело 39-летней звезды не осталось без внимания. Многие также отметили, что Брежнева выглядит моложе своей наследницы. 

"Всем бы так выглядеть Мамам и Не мамам", "Прекрасного отдыха, Верочка", "Какая же у вас фигура", "Потрясающая", "Шикарная фигура", "Красивая мама красивых дочерей", "Как такое может быть? Дочке 20, а маме вечно 18?", "Сама как девочка", 

– написали под публикацией. 

Дочка певицы тоже отметилась в комментариях, трогательно написав, что у нее самая красивая мама. 

Напомним, что дочь Соню Вера родила от Виталия Войченко. Чуть позже артистка вышла замуж за украинского бизнесмена Михаила Кипермана, которому в 2009 году подарила дочку Сару. 

Ранее в Сети появилась информация о тайной сестре Брежневой. Девушки поддерживают теплые отношения. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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