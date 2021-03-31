Девушка выросла самостоятельной и ответственной

Старшая дочь родилась у Екатерины Климовой в первом браке – с ювелиром Ильей Хорошиловым. Сейчас Лизе 19 лет, она учится на факультете журналистики в МГУ. Актриса довольна наследницей и с удовольствием рассказывает о ней.



По ее словам, раньше девочка неоднократно проводила опыты со своей внешностью. Она срезала челку, потом избавилась от косы. Также красила пряди в разные цвета, осветлялась.

Известная мама ничему не препятствовала, все позволяла. И дочка "годам к 18 успокоилась" – осознала, что ей по душе натуральный цвет локонов. Она так же, как и актриса, усвоила главное правило: волосы должны быть чистые, свежие и хорошо уложенные.

В прошлом году Лиза закончила школу. Будущую профессию целый год выбирала сама. Во время поступления дочка нередко обращалась к маме за советом, они вместе обсуждали все.

Теперь наблюдая за Лизой Екатерина заметила, что девушка "органично вписалась" в свою новую жизнь первокурсницы. Она охотно "учится, у нее все получается". И хотя цель еще не определилась, дочка наверняка в дальнейшем увидит перспективы и поймет смысл выбранной профессии, поделилась мнением Климова в интервью для журнала "7 дней".

Кроме старшей, у кинозвезды есть сыновья Матвей и Корней, а также дочь Изабелла. Знаменитость не раз говорила, что больше чувствует себя мамой, чем актрисой. Она трогательно переживает с дочкой волнительные моменты ее жизни и охотно проводит время с сыновьями.

Несмотря на массу домашних забот и плотный рабочий график, Екатерина выглядит сногсшибательно, ее называют одной из самых красивых в нашей стране.