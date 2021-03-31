Телеведущий пожелал коллеге скорейшего возвращения к работе

На днях Екатерина Стриженова неудачно упала в студии политического шоу "Время покажет". В результате инцидента телеведущая сломала руку, из-за чего ей понадобилась операция. Артем Шейнин решил поддержать свою соведущую и обратился к ней прямо во время эфира.

В эфире Первого канала журналист произнес трогательную речь, посвященную Стриженовой. Шейнин пожелал своей коллеге скорейшего выздоровления.

"Катенька, дорогая, не знаю, смотришь ли ты нас сейчас, но знаю, что минут 15 назад смотрела. Будь здорова. Мы все тебе желаем, чтобы все побыстрее стало хорошо. Мы за тебя молимся, обнимаем, целуем, любим",

– подчеркнул ведущий ток-шоу "Время покажет".

Слова телеведущего растрогали гостей студии, которые отметили, что обращение Шейнина прозвучало очень нежно и трепетно.

Напомним, что в одном из недавних выпусков Екатерина Стриженова оступилась и упала. В результате инцидента телеведущая повредила руку и была доставлена в Боткинскую больницу.

Спустя некоторое время артистка обратилась к публике и рассказала о своем состоянии. Стриженова объяснила, что падение произошло из-за того, что она забыла, что позади находится порог.

В больнице Екатерине диагностировали сложный перелом, поэтому было принято решение об операции. К счастью, все прошло успешно.