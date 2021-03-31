Тяжелый путь к славе: как сложилась судьба актрисы Нины Усатовой

Тяжелый путь к славе: как сложилась судьба актрисы Нины Усатовой
Нина Усатова. Фото: Semen Likhodeev/Russian Look/www.globallookpress.com
68-летняя артистка иногда отказывает режиссерам, бережно относясь к своему здоровью

Народная артистка России Нина Усатова – любимица телезрителей. Актрисе не перестают поступать предложения о работе от различных режиссеров. Ее всегда зовут на все светские мероприятия. В молодости звезда советского и российского кинематографа играла пожилых дам, а в настоящий момент больше выступает в образах народной женщины.

Усатова родилась в 1952 году в небольшой деревне Алтайского края – Малиновое Озеро. Вскоре родители переехали вместе с малышкой в Курган. В местной школе будущая звезда стала посещать студию актерского мастерства, которая привила Усатовой любовь к театру.

Поступить в театральный вуз с первой попытки она не смогла. Но настойчивый и упорный характер не позволили девушке сдаться. Какое-то время Усатова работала на кондитерской фабрике, чтобы выжить в столице. Лишь с 4 попытки ей удалось поступить в Щукинское училище на режиссерский факультет, которок она окончила в 28 лет.

Усатова уже давно состоит в счастливом браке с актером Юрием Гурьевым, который знаменит кинокартинами "Апостол" и "Раскол". Супруги до сих пор не раскрывают тайну их знакомства. В квартиру звезды не допускаются ни представители масс-медиа, ни деловые партнеры.

Еще до брака у актрисы появился сын Николай. Лишь творческая профессия остановила народную любимицу от того, чтобы родить 4-5 детей.

Актрису с распростертыми объятиями принимают во всех городах страны. Широкую популярность Усатова получила после роли немой крестьянки в кинокартине "Холодное лето пятьдесят третьего". Потом с ней вышли  "Кавказская рулетка", "Чича", "Анекдот", "Прощальные гастроли". Актриса получила множество почетных наград. 

В 1994 году Нина Николаевна удостоилась звания народной артистки РФ, а также получила Государственную премию.

Позже актриса снялась в телесериалах "Бедная Настя", "Гибель империи", кинодрамах "Станица" и "Остров", кинокартине "Двенадцать стульев". 

Сейчас Усатова может себе позволить иногда отказаться от предложений режиссеров, актрисе уже 68 лет, она бережет свое здоровье. Но в кинодраме "Управдомша" актриса согласилась сыграть, представ в образе любопытной бабы Глаши, которая следит за домом и его обитателями.

Также народная артистка приняла участие в театральной постановке режиссера Константина Богомолова "Слава". Усатовой досталась одна из основных ролей – жестокая вдова контрабандиста, заставившая свою внучку ублажать мужчин за деньги.

В прошлом году стартовал телесериал "Невеста комдива". В это же время актриса приняла участие в драме "Теорема Пифагора".

Анна АГАБАБОВА

Ответить:

новости партнеров

Россия перебросила войска к Украине – NYT

Обстановка у линии соприкосновения в Донбассе привлекла внимание руководства США

Россиян предостерегли от покупки долларов в апреле

Национальной валюте РФ прогнозируют рост после кратковременного спада

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей