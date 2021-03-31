68-летняя артистка иногда отказывает режиссерам, бережно относясь к своему здоровью

Народная артистка России Нина Усатова – любимица телезрителей. Актрисе не перестают поступать предложения о работе от различных режиссеров. Ее всегда зовут на все светские мероприятия. В молодости звезда советского и российского кинематографа играла пожилых дам, а в настоящий момент больше выступает в образах народной женщины.

Усатова родилась в 1952 году в небольшой деревне Алтайского края – Малиновое Озеро. Вскоре родители переехали вместе с малышкой в Курган. В местной школе будущая звезда стала посещать студию актерского мастерства, которая привила Усатовой любовь к театру.

Поступить в театральный вуз с первой попытки она не смогла. Но настойчивый и упорный характер не позволили девушке сдаться. Какое-то время Усатова работала на кондитерской фабрике, чтобы выжить в столице. Лишь с 4 попытки ей удалось поступить в Щукинское училище на режиссерский факультет, которок она окончила в 28 лет.

Усатова уже давно состоит в счастливом браке с актером Юрием Гурьевым, который знаменит кинокартинами "Апостол" и "Раскол". Супруги до сих пор не раскрывают тайну их знакомства. В квартиру звезды не допускаются ни представители масс-медиа, ни деловые партнеры.

Еще до брака у актрисы появился сын Николай. Лишь творческая профессия остановила народную любимицу от того, чтобы родить 4-5 детей.

Актрису с распростертыми объятиями принимают во всех городах страны. Широкую популярность Усатова получила после роли немой крестьянки в кинокартине "Холодное лето пятьдесят третьего". Потом с ней вышли "Кавказская рулетка", "Чича", "Анекдот", "Прощальные гастроли". Актриса получила множество почетных наград.



В 1994 году Нина Николаевна удостоилась звания народной артистки РФ, а также получила Государственную премию.

Позже актриса снялась в телесериалах "Бедная Настя", "Гибель империи", кинодрамах "Станица" и "Остров", кинокартине "Двенадцать стульев".

Сейчас Усатова может себе позволить иногда отказаться от предложений режиссеров, актрисе уже 68 лет, она бережет свое здоровье. Но в кинодраме "Управдомша" актриса согласилась сыграть, представ в образе любопытной бабы Глаши, которая следит за домом и его обитателями.

Также народная артистка приняла участие в театральной постановке режиссера Константина Богомолова "Слава". Усатовой досталась одна из основных ролей – жестокая вдова контрабандиста, заставившая свою внучку ублажать мужчин за деньги.

В прошлом году стартовал телесериал "Невеста комдива". В это же время актриса приняла участие в драме "Теорема Пифагора".