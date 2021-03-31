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Дочери певицы Кристины Орбакайте и американского предпринимателя Михаила Земцова Клавдии исполнилось 9 лет. По этому случаю родители устроили для маленькой именинницы вечеринку в одном из ресторанов Москвы.
Среди гостей оказались российская Примадонна Алла Пугачева вместе со своим мужем – российским артистом Максимом Галкиным – и семилетними двойняшками Гарри и Лизой.
На своей страничке в "Инстаграме" знаменитый пародист поделился видео, на котором семья и друзья "отрываются" на празднике под песни современных российских поп-исполнителей. Родители именинницы организовали целое бумажное шоу. На кадрах среди детей отплясывает и сама Алла Борисовна.
"Вчера на дне рождения Клавы было весело всем – и детям, и взрослым", – подписал свою публикацию Галкин.
Подписчики умилились атмосфере праздника: "Молодцы! Надо жить и радоваться!"; "Алла Борисовна классная, танцует, молодая!"; "И дети и взрослые развлекаются!"; "Милота! Веселота!"; "Детские дни рождения – это всегда заряд энергии и позитива!".
Максим Галкин довольно часто делится буднями своей семьи. Забавные видео всегда набирают много просмотров и вызывают у поклонников улыбку на лице. Недавно комик опубликовал видео, которое немного смутило фанатов звездного семейства. Часть поклонников решили, что на нем дочь назвала Аллу Борисовну "бабусей".
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