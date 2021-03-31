Конфликт Мордюковой и Миронова: что рассорило артистов

Конфликт Мордюковой и Миронова: что рассорило артистов
Фото: Russian Look/www.globallookpress.com
Знаменитости старались как можно реже пересекаться

Взаимоотношения между народными артистами Нонной Мордюковой и Андреем Мироновым не заладились еще во время съемок легендарной киноленты "Бриллиантовая рука". В то время Нонна Викторовна была уже состоявшейся 43-летней артисткой. Андрею же было всего 27 лет.

К дате выхода киношедевра на экраны в 1968-м году Мордюкову успела сыграть в "Войне и мире", "Хождениях по мукам" и в других популярных фильмах. Знаменитость была по-настоящему признанной артисткой и любимицей советского зрителя. Таких успехов Нонна Викторовна добилась исключительно благодаря собственным талантам и упорству. Детство Мордюковой прошло в сельской местности, где она с малых лет трудилась в поте лица.

Миронову же подфартило родиться в семействе популярных актеров Александра Менакера и Марии Мироновой. С ранней юности Андрей был окружен именитыми друзьями своих родителей.

Мордюковой он казался слишком лощеным и уверенным в себе. Нонна Викторовна не стеснялась в выражениях и называла Андрея "маменькиным сынком". Конечно, талантливому артисту, успевшему к тому времени сыграть в ставших легендарными кинолентах "Берегись автомобиля" и "Три плюс два", было весьма неприятно выслушивать подобные оскорбления от старшей коллеги. Впрочем, острый на язык артист не отказывал себе в удовольствии говорить о недоработках партнерши на съемках.

В конце концов, создателю киноленты Леониду Гайдаю пришлось приложить усилия, чтобы артисты как можно реже встречались на съемочной площадке, пишут "Дни.ру".

Ранее "Утро.ру" рассказывало, почему Андрей Миронов отказался от главной роли в "Где находится нофелет?". Актер самостоятельно нашел себе замену.

Ольга ФЕДОРОВА

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