Актриса так и не смогла создать крепкую семью

Вчера, 30 марта, исполнилось 10 лет, как не стало Людмилы Гурченко. Многие коллеги и звезды отечественного шоу-бизнеса почтили память актрисы. И Михаил Боярский не исключение.

Актер заявил, что ему очень повезло, поскольку он долгое время сотрудничал с Людмилой Марковной. Артисты вместе снимались в фильмах "Мама", "Виват, гардемарины", "Соломенная шляпка" и других. Боярский трогательно подчеркнул, что о Гурченко у него остались лишь самые светлые воспоминания.

Однако актер не скрывает, что по-настоящему счастливой звезда советского кино никогда не была.

"При своем огромном таланте так и не была по-настоящему счастлива в семейной жизни. Всю жизнь Людмила Марковна мучилась. Мне кажется, что ее ошибкой было то, что она не создала крепкой семьи, а выбирала всегда работу",

– написал Михаил Сергеевич в своем "Инстаграме".

Артист добавил, что никто из супругов всенародной любимицы так и не смог ее "укротить".

Напомним, что Людмила Марковна была замужем шесть раз. В браке со вторым избранником, Борисом Андроникашвили, она родила дочь Марию, которая умерла в 2017 году от сердечной недостаточности.

Шестой супруг после смерти Гурченко решил сделать в ее квартире музей. Однако отношения вдовца с другими наследниками по-прежнему остаются напряженными.

Ранее известная журналистка показала фото мертвой Гурченко, тем самым спровоцировав скандал.