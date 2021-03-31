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Вчера, 30 марта, исполнилось 10 лет, как не стало Людмилы Гурченко. Многие коллеги и звезды отечественного шоу-бизнеса почтили память актрисы. И Михаил Боярский не исключение.
Актер заявил, что ему очень повезло, поскольку он долгое время сотрудничал с Людмилой Марковной. Артисты вместе снимались в фильмах "Мама", "Виват, гардемарины", "Соломенная шляпка" и других. Боярский трогательно подчеркнул, что о Гурченко у него остались лишь самые светлые воспоминания.
Однако актер не скрывает, что по-настоящему счастливой звезда советского кино никогда не была.
"При своем огромном таланте так и не была по-настоящему счастлива в семейной жизни. Всю жизнь Людмила Марковна мучилась. Мне кажется, что ее ошибкой было то, что она не создала крепкой семьи, а выбирала всегда работу",
– написал Михаил Сергеевич в своем "Инстаграме".
Артист добавил, что никто из супругов всенародной любимицы так и не смог ее "укротить".
Напомним, что Людмила Марковна была замужем шесть раз. В браке со вторым избранником, Борисом Андроникашвили, она родила дочь Марию, которая умерла в 2017 году от сердечной недостаточности.
Шестой супруг после смерти Гурченко решил сделать в ее квартире музей. Однако отношения вдовца с другими наследниками по-прежнему остаются напряженными.
Ранее известная журналистка показала фото мертвой Гурченко, тем самым спровоцировав скандал.
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