Мучилась всю жизнь: Боярский указал на роковую ошибку Гурченко

Мучилась всю жизнь: Боярский указал на роковую ошибку Гурченко
Михаил Боярский. Фото: Aleksandr Sternin/Russian Look/www.globallookpress.com
Актриса так и не смогла создать крепкую семью

Вчера, 30 марта, исполнилось 10 лет, как не стало Людмилы Гурченко. Многие коллеги и звезды отечественного шоу-бизнеса почтили память актрисы. И Михаил Боярский не исключение. 

Актер заявил, что ему очень повезло, поскольку он долгое время сотрудничал с Людмилой Марковной. Артисты вместе снимались в фильмах "Мама", "Виват, гардемарины", "Соломенная шляпка" и других. Боярский трогательно подчеркнул, что о Гурченко у него остались лишь самые светлые воспоминания. 

Однако актер не скрывает, что по-настоящему счастливой звезда советского кино никогда не была. 

"При своем огромном таланте так и не была по-настоящему счастлива в семейной жизни. Всю жизнь Людмила Марковна мучилась. Мне кажется, что ее ошибкой было то, что она не создала крепкой семьи, а выбирала всегда работу", 

– написал Михаил Сергеевич в своем "Инстаграме". 

Артист добавил, что никто из супругов всенародной любимицы так и не смог ее "укротить". 

Напомним, что Людмила Марковна была замужем шесть раз. В браке со вторым избранником, Борисом Андроникашвили, она родила дочь Марию, которая умерла в 2017 году от сердечной недостаточности. 

Шестой супруг после смерти Гурченко решил сделать в ее квартире музей. Однако отношения вдовца с другими наследниками по-прежнему остаются напряженными. 

Ранее известная журналистка показала фото мертвой Гурченко, тем самым спровоцировав скандал. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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