Спикер Совета Федерации не увидела смысла в "Русской женщине"

Споры вокруг песни, с которой певица Манижа поедет в Роттердам, не утихают. Отзывы весьма противоречивые: одни в восторге от мелодии, другие же не понимают, в чем смысл и посыл текста. Познакомившись с "Русской женщиной" поближе, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко присоединилась к критикам песни.

Политик изучила текст песни, которую выбрали для "Евровидения", и, судя по всему, осталась не очень довольна.

"Это кони-люди какие-то и вообще какой-то бред. Я вообще не понимаю, что это такое. О чем это?"

– возмущалась Матвиенко в ходе заседания Совфеда.

В итоге политик даже потребовала узнать, как проходила процедура выбора представителя и песни, отметив, что все происходящее, мягко говоря, "странно", пишет "Интерфакс".

Также Елена Афанасьева раскритиковала не только песню Манижи, но и костюм, ее танцы и внешний вид. Помощница спикера отметила, что образ певицы не совпадает с образом русской женщины, а ее взгляды противоречат общепринятым ценностям, уточняет Российская газета.

Матвиенко также поддержал Алексей Пушков, который в своем телеграм-канале назвал текст "Русской женщины" бессмысленным.

"Высказано мнение, что с этой песней можно "понравиться только фрикам". Предложено, как минимум, хотя бы сменить название песни",

– отметил сенатор,

Сама Манижа с юмором относится к критике, которая обрушилась на нее после оглашения результатов голосования. Ранее артистка выложила "расследование" про свое происхождение.