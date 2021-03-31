"Кони-люди какие-то": песня Манижи для "Евровидения" вызвала у Матвиенко недоумение

"Кони-люди какие-то": песня Манижи для "Евровидения" вызвала у Матвиенко недоумение
Фото: Federation Council of Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Спикер Совета Федерации не увидела смысла в "Русской женщине"

Споры вокруг песни, с которой певица Манижа поедет в Роттердам, не утихают. Отзывы весьма противоречивые: одни в восторге от мелодии, другие же не понимают, в чем смысл и посыл текста. Познакомившись с "Русской женщиной" поближе, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко присоединилась к критикам песни. 

Политик изучила текст песни, которую выбрали для "Евровидения", и, судя по всему, осталась не очень довольна.

"Это кони-люди какие-то и вообще какой-то бред. Я вообще не понимаю, что это такое. О чем это?"

– возмущалась Матвиенко в ходе заседания Совфеда. 

В итоге политик даже потребовала узнать, как проходила процедура выбора представителя и песни, отметив, что все происходящее, мягко говоря, "странно", пишет "Интерфакс". 

Также Елена Афанасьева раскритиковала не только песню Манижи, но и костюм, ее танцы и внешний вид. Помощница спикера отметила, что образ певицы не совпадает с образом русской женщины, а ее взгляды противоречат общепринятым ценностям, уточняет Российская газета. 

Матвиенко также поддержал Алексей Пушков, который в своем телеграм-канале назвал текст "Русской женщины" бессмысленным. 

"Высказано мнение, что с этой песней можно "понравиться только фрикам". Предложено, как минимум, хотя бы сменить название песни", 

отметил сенатор, 

Сама Манижа с юмором относится к критике, которая обрушилась на нее после оглашения результатов голосования. Ранее артистка выложила "расследование" про свое происхождение. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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