Пьяный Басков 28 раз пел "Шарманку" перед Ельциным

Пьяный Басков 28 раз пел "Шарманку" перед Ельциным
Николай Басков. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Певец утверждает, что сейчас не употребляет алкоголь

Недавно российская звезда музыкальной сцены Николай Басков рассказал историю, как он нетрезвым несколько раз спел одну и ту же песню. Воспоминаниями певец поделился на шоу "Студия 69". 

Соперником Баскова в передаче стал подающий большие надежды исполнитель и музыкальный продюсер Слава Мэрлоу. На шоу звезды должны перепеть песни друг друга. Далее судья выбирает победителя. Басков исполнил микс двух популярных треков Славы "Снова я напиваюсь" и "Ты горишь, как огонь". Его конкурент спел "Ты далеко". 

На шоу молодой продюсер откровенно признался, что в подростковом возрасте у него была алкогольная зависимость, но в итоге он смог с ней справиться. В свою очередь Басков поделился, что давно не пьет, но честно признался, что однажды выступал нетрезвым на серьезном закрытом мероприятии в 2011 году. Тогда он не смог отказать бывшему президенту Борису Ельцину, который постоянно просил исполнить "Шарманку", в итоге композиция звучала 28 раз. По словам звездного певца, он тогда изрядно напился. 

В конце передачи звезды обсудили возможное сотрудничество. Басков предложил зрителям решить судьбу их возможного совместного хита. Слава Мэрлоу подтвердил, что, если поклонники захотят, треку быть. 

Российский эстрадный и оперный певец ни раз попадал в курьезные ситуации будучи подшофе. Так, однажды пьяные Басков и Киркоров опозорились в Ташкенте, куда прилетели на церемонию открытия ледового дворца Humo Arena. 

Анна АГАБАБОВА

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