Первый канал ответил на критику Матвиенко отбора на "Евровидение"

Первый канал ответил на критику Матвиенко отбора на "Евровидение"
Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Представители телеканала предложили предоставить все отчеты

Ранее стало известно о том, что Валентина Матвиенко раскритиковала песню, которую на "Евровидении" исполнит певица Манижа. Спикер Совета Федерации потребовала узнать, как проходила процедура отбора участников и композиций. Представители Первого канала отметили – все было максимально объективно и честно.

В пресс-службе телеканала сообщили, что ход зрительского голосования контролировала компания Ernst&Young. Впоследствии данная организация подтвердила, что никаких накруток голосов замечено не было, передает издание "Подъем".

"Разумеется, по запросу Совета Федерации мы готовы предоставить данные об этом голосовании", – добавили представители Первого канала.

О том, что Россию на "Евровидении" будет представлять Манижа, стало известно 8 марта. Девушка одержала победу по результатам смс-голосования. На музыкальном конкурсе певица исполнит песню под названием Russian woman.

Что касается группы Little Big, которая должна была ехать на "Евровидение" в прошлом году, то она отказалась от участия в шоу. По словам участников коллектива, они захотели дать шанс другим артистам показать себя на международной арене.

Кстати, после того, как общественность узнала о выборе в пользу Манижи, в адрес исполнительницы посыпалось огромное количество негативных комментариев. Так, ранее певицу раскритиковал политик Владимир Жириновский. Также о своем недовольстве участницей от России заявил продюсер "Ласкового мая" Андрей Разин. Позже к критикующим присоединилась и Валентина Матвиенко.

Напомним, в этом году конкурс пройдет с 18 по 22 мая в Нидерландах.

Анастасия ГОРЮНОВА

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