Королеву и ее спутника обвинили в желании пропиариться на смерти актрисы

Вчера, 30 марта, состоялся день памяти Людмилы Гурченко. Легендарная актриса ушла из жизни в 2011 году. На Новодевичье кладбище, где покоится звезда кинокартины "Любовь и голуби", пришли ее родственники, друзья и поклонники. Среди прочих почтить память артистки решила ее внучка Елена Королева, которая появилась в обществе Прохора Шаляпина.

Приход Королевой вместе с Шаляпиным возмутил близких покойной актрисы. По словам продюсера Андрея Загорского, наследница Людмилы Марковны и певец преследовали корыстные цели.

Так, Загорский отметил – за все время Елена посетила место захоронения своей знаменитой бабушки всего два раза. Продюсер акцентировал внимание на том, что Гурченко и Королева состояли в достаточно напряженных отношениях. При этом, появившись на кладбище, женщина начала "строить из себя заботливую внучку". Также родственница артистки подходила к ее поклонникам для того, чтобы сделать общие фотографии, передает РИА ФАН.

Что касается Прохора Шаляпина, то певец тоже не упустил возможности заявить о себе.

"Он решил получить очередную порцию хайпа. Все СМИ устремили свое внимание на Прохора, он направо-налево раздавал интервью", – добавил Загорский.

Мужчина заявил, что вдовец Гурченко Сергей Сенин попросту не смог наблюдать за этой картиной. Как только он увидел Елену и Прохора, то сразу же покинул Новодевичье кладбище.

Напомним, Королева – это наследница единственной дочери Людмилы Марковны Марии.

Ранее Михаил Боярский рассказал о роковой ошибке Гурченко. Актер отметил, что артистка всегда ставила на первое место любимую работу.