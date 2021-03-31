Внучка посетила могилу Гурченко вместе с Шаляпиным и возмутила народ

Внучка посетила могилу Гурченко вместе с Шаляпиным и возмутила народ
Фото: Утро.ру
Королеву и ее спутника обвинили в желании пропиариться на смерти актрисы

Вчера, 30 марта, состоялся день памяти Людмилы Гурченко. Легендарная актриса ушла из жизни в 2011 году. На Новодевичье кладбище, где покоится звезда кинокартины "Любовь и голуби", пришли ее родственники, друзья и поклонники. Среди прочих почтить память артистки решила ее внучка Елена Королева, которая появилась в обществе Прохора Шаляпина.

Приход Королевой вместе с Шаляпиным возмутил близких покойной актрисы. По словам продюсера Андрея Загорского, наследница Людмилы Марковны и певец преследовали корыстные цели.

Так, Загорский отметил – за все время Елена посетила место захоронения своей знаменитой бабушки всего два раза. Продюсер акцентировал внимание на том, что Гурченко и Королева состояли в достаточно напряженных отношениях. При этом, появившись на кладбище, женщина начала "строить из себя заботливую внучку". Также родственница артистки подходила к ее поклонникам для того, чтобы сделать общие фотографии, передает РИА ФАН.

Что касается Прохора Шаляпина, то певец тоже не упустил возможности заявить о себе.

"Он решил получить очередную порцию хайпа. Все СМИ устремили свое внимание на Прохора, он направо-налево раздавал интервью", – добавил Загорский.

Мужчина заявил, что вдовец Гурченко Сергей Сенин попросту не смог наблюдать за этой картиной. Как только он увидел Елену и Прохора, то сразу же покинул Новодевичье кладбище.

Напомним, Королева – это наследница единственной дочери Людмилы Марковны Марии.

Ранее Михаил Боярский рассказал о роковой ошибке Гурченко. Актер отметил, что артистка всегда ставила на первое место любимую работу. 

Анастасия ГОРЮНОВА

Ответить:

гость
Пожаловаться Ответить
Ежели они бы на бетоне на этом потрахались на камеру это был бы пиар а так гагно
1
новости партнеров

Россия перебросила войска к Украине – NYT

Обстановка у линии соприкосновения в Донбассе привлекла внимание руководства США

Россиян предостерегли от покупки долларов в апреле

Национальной валюте РФ прогнозируют рост после кратковременного спада

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей