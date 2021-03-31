Телеведущий поддержал тему об исторических ошибках государств

Андрей Норкин в очередной раз развеселил зрителей и экспертов передачи "Место встречи". Телеведущий рассказал новый анекдот, после которого по студии прокатилась волна смеха.

В эфире ток-шоу подняли тему, касающуюся признания государствами своих исторических ошибок. Выслушав все версии, Норкин решил с помощью шутки поставить точку в обсуждениях данного вопроса.

Андрей Владимирович начал анекдот с того, что утром некий мужчина по имени Яша зашел на кухню. Там он увидел жену, которая варила сосиски к завтраку. Герой шутки поинтересовался у супруги, почему она всегда отрезает кончики у продукта.

Женщина ответила, что не знает причин. Якобы готовить таким образом ее научила мать. Тогда Яша решил обратиться к теще. Однако родительница жены тоже не смогла объяснить особенностей варки сосисок. Мужчина уж было расстроился, что не смог докопаться до истины, но теща предложила ему позвонить бабушке избранницы.

Яша так и поступил. Он набрал номер пенсионерки и задал вопрос, который не давал ему покоя.

"Вы что, до сих пор варите сосиски в той моей самой маленькой кастрюлечке?" – удивилась пожилая женщина.

После этого в студии разразился смех. Все присутствующие по достоинству оценили чувство юмора журналиста.

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