Бывший ведущий "Модного приговора" стал невольным героем юмористических видео, утверждает источник

Звездный модельер Вячеслав Зайцев, ушедший с телеэкранов несколько лет назад, оказался в весьма неприятной ситуации из-за странной пары, которая постоянно снимает с ним ролики и выкладывает в социальные сети. 83-летний дизайнер крайне редко появляется на телевидении, однако невольно становится героем юмористических и не очень видео.

Как отмечает источник, Вячеслав страдает болезнью Паркинсона: модельер с трудом передвигается, а речь его можно едва ли можно разобрать. Однако по непонятным причинам Зайцев постоянно мелькает в Сети – как утверждают журналисты, вовсе не по своему желанию.

В социальной сети "Тикток" некая пара Гарафутдиновых регулярно выкладывает ролики с Зайцевым. Галина, а также ее отпрыски, Лучана и Тимур, с давних пор тяготеют к публичности. Мать семейства когда-то участвовала в "Доме-2", а Тимур однажды записался с Кобзоном. Сейчас брат с сестрой занимаются своей музыкальной студией.

По какой причине постороннее семейство присутствует постоянно в доме у дизайнера – никто не знает. В окружении пожилого модельера на роликах нет ни его родственников, ни семьи. На коротких видео, набирающих миллионы просмотров, дизайнер передвигается по дому на инвалидном кране, пока Гарафутдинова руководит съемками. Под видео набираются сотни гневных комментариев: многие интернет-пользователи требуют прекратить выкладывать отталкивающие ролики с пожилым человеком, которого не могут оставить в покое, пишет Super.ru.

Сын звездного модельера, Егор Зайцев, утверждает, что постоянно выгонял Гарафутдиновых из дома отца, однако те снова "всплыли". Бизнесмен уверен, что на деле же к Вячеславу пытаются пробиться мошенники. Однако, уверен Егор, отцу все это "в кайф".

"Когда я с кем-то из них борюсь, он меня упрекает, они ему жалуются, и он мне и выговаривает как маленькому мальчику. Не совсем все понимает. Я собираюсь разобраться с ними в рамках закона", – заявил Зайцев-младший.

Егор также добавил, что до Гарафутдиновых руки еще не дошли – нужно спасать дом моды имени отца, который переживает очень непростые времена. Недобросовестные лица, окружившие модельера, утверждает предприниматель, претендуют не только на акции, но и на жилье Вячеслава.

Мужчина заявил, что не преследует никаких материальных целей.