"Отработанные шлаки": Садальский раскритиковал проект "Маска"

"Отработанные шлаки": Садальский раскритиковал проект "Маска"
Станислав Садальский. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Юморист заявил, что уважающий себя артист не согласится на участие в передаче

Станислав Садальский в очередной раз прошелся по участникам и организаторам популярного шоу "Маска". Происходящее в эфире проекта юморист назвал "полной дебилизацией".

По мнению Садальского, подобные передачи указывают на низкий уровень культуры общественности. Артист сравнил "Маску" с шоу Евгения Петросяна, в котором после несмешных шуток участников специально включают запись хохота.

Станислав заявил – если артист уважает себя, то он никогда не согласится на участие в музыкальном проекте, передает NEWS.ru.

"Там в этих масках – все отработанные шлаки", – резко высказался Садальский.

Однако артист не стал настаивать на закрытии передачи. Знаменитость акцентировала внимание на том, что адекватные люди давно не смотрят российского телевидения, а сидят в Интернете.

"Пусть идет [шоу Маска], это самый простой путь", – добавил юморист.

Напомним, из телешоу уже ушли Светлана Хоркина (Черная пантера), Иосиф Пригожин (Ананас), Азиза (Пингвин), Юрий Стоянов (Банан), Ольга Бузова (Розовая пантера) и Марина Кравец (Солнце). 

Ранее Садальский разоблачил одного из участников проекта – продюсера Иосифа Пригожина. Актер опубликовал снимок, где отчетливо видно, что однажды в маске фрукта на сцену вышел человек, не похожий по комплекции на супруга Валерии.

Кстати, недавно продюсер Маски Юлия Сумачева раскрыла тайны популярного проекта 

Анастасия ГОРЮНОВА

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