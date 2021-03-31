У юмориста Морозова нашлась новая внебрачная дочь

У юмориста Морозова нашлась новая внебрачная дочь
Александр Морозов. Фото: Pravda Komsomolskaya/ Russian Look/ www.globallookpress.com
Артист отказался верить в то, что является отцом девушки

Героем сегодняшнего выпуска шоу "На самом деле" стал Александр Морозов. Юморист прошел через экспертизу ДНК, чтобы понять, является ли некая Ярослава его настоящей дочерью.

По имеющимся данным, в 1990 году Морозов закрутил роман с Оксаной Лавренко. В то время девушка состояла в браке, однако она не смогла устоять перед обаянием артиста. Около двух недель возлюбленные провели вместе в Москве. После рождения дочери Оксана связалась с юмористом и попросила его признать наследницу. Однако Александр не поверил, что девочка появилась именно от него.

Тогда Лавренко обратилась к матери знаменитости Людмиле Константиновне. Родительница Морозова тайно сделала генетическую экспертизу, которая показала – Ярослава является его дочерью. Женщина не бросила внучку и на протяжении нескольких лет финансово помогала ей.

На данный момент Ярославе уже 30 лет. Оксану расстраивает тот факт, что Александр до сих пор не принял наследницу.

"Он на всю страну объявляет, что у него нет детей! У меня есть результаты ДНК-теста. Он знает о ней прекрасно", – отметила женщина.

Также Лавренко вспомнила тот факт, что некоторое время назад артист признал своей дочерью другую девушку. При этом экспертизы никто не проводил.

В студии шоу появилась и сама Ярослава. Девушка призналась – ее сильно расстраивает отказ Морозова считать ее дочерью. В итоге ситуацию помог прояснить тест ДНК. Результаты ошеломили всех. Выяснилось, что степень родства составляет 0%. 

После этого юморист заявил, что "с удовольствием примет" несостоявшуюся наследницу, так как теперь все встало на свои места. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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