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Алексей Екс рассказал о том, что однажды ему пришлось побывать в Следственном комитете из-за своих шуток. В то время автор КВН разрабатывал сценки для сборной Таджикистана, и некоторые анекдоты не понравились местным чиновникам.
По словам Екса, госдеятели взломали переписку руководителя команды КВН для того, чтобы узнать – какие шутки придумали Алексей и его коллеги.
После этого таджикские чиновники потребовали в письменном виде объяснить смысл некоторых анекдотов, передают "Аргументы и факты".
"Даже тех реприз, которые не были показаны на сцене, а остались в архивах и переписках", – добавил Алексей.
Это стало первым и на данный момент последним разом, когда на юмор Екса обиделись на государственном уровне.
Напомним, несколько лет Алексей выступал в составе команды "Сибирские сибиряки". Изначально юморист не планировал выходить на сцену. Он чувствовал себя более комфортно за кулисами. Но однажды нужно было поставить забавный номер со снежинками. Для участия в постановке требовался человек крупной комплекции, который бы нарядился в самый большой кристалл льда. В какой-то момент директор команды Виктор Саблин пришел к выводу, что под эту роль идеально подходит Екс.
"Пришлось переодеваться в белое и скакать по сцене Московского дворца молодежи", – вспомнил артист.
Ранее Ксения Собчак резко высказалась о КВН. Бывшая ведущая скандального телешоу "Дом-2" заявила, что юмористическая передача давно устарела. Это уже не первый раз, когда проекту пророчат скорое закрытие.
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