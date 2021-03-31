КВНщик рассказал о конфликте с чиновниками из-за шуток

КВНщик рассказал о конфликте с чиновниками из-за шуток
Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
По словам звезды телевизионных игр, юмор смогли оценить не все

Алексей Екс рассказал о том, что однажды ему пришлось побывать в Следственном комитете из-за своих шуток. В то время автор КВН разрабатывал сценки для сборной Таджикистана, и некоторые анекдоты не понравились местным чиновникам.

По словам Екса, госдеятели взломали переписку руководителя команды КВН для того, чтобы узнать – какие шутки придумали Алексей и его коллеги.

После этого таджикские чиновники потребовали в письменном виде объяснить смысл некоторых анекдотов, передают "Аргументы и факты".

"Даже тех реприз, которые не были показаны на сцене, а остались в архивах и переписках", – добавил Алексей.

Это стало первым и на данный момент последним разом, когда на юмор Екса обиделись на государственном уровне.

Напомним, несколько лет Алексей выступал в составе команды "Сибирские сибиряки". Изначально юморист не планировал выходить на сцену. Он чувствовал себя более комфортно за кулисами. Но однажды нужно было поставить забавный номер со снежинками. Для участия в постановке требовался человек крупной комплекции, который бы нарядился в самый большой кристалл льда. В какой-то момент директор команды Виктор Саблин пришел к выводу, что под эту роль идеально подходит Екс.

"Пришлось переодеваться в белое и скакать по сцене Московского дворца молодежи", – вспомнил артист.

Ранее Ксения Собчак резко высказалась о КВН. Бывшая ведущая скандального телешоу "Дом-2" заявила, что юмористическая передача давно устарела. Это уже не первый раз, когда проекту пророчат скорое закрытие. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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