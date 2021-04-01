Оказалось, что организаторы даже продавали билеты на праздник

Накануне в СМИ распространились сообщения о том, что именитый модельер. Вячеслав Зайцев попал под влияние некой семьи Гарафутдиновых, которая почти все время находится в доме знаменитости. Сын уверен, что к Зайцеву хотят пробиться мошенники, но модельер этого не понимает. Лев Лещенко раскрыл подробности состояния своего друга.

Артист рассказал, что был на дне рождении Зайцева, который состоялся в начале марта. По словам Лещенко, модельер находился "в забытьи" и чувствовал себя, мягко говоря, не очень хорошо.

Льва Валерьяновича даже удивило, что Зайцев, который страдает болезнью Паркинсона и с большим трудом передвигается, появился на праздновании.

Поздравить модельера пришли многие звезды отечественного шоу-бизнеса, с которыми он когда-то работал. Пришла даже семья Максима Галкина и Аллы Пугачевой, которые стараются избегать публичности. За вход на мероприятие они, конечно же, не платили. Однако Лещенко узнал, что некоторым гостям приходилось платить за билет, пишет РЕН ТВ .

"Но с другой стороны там был показ мод, и они таким образом собирали людей, чтобы его провести",

– предположил Лещенко.

Напомним, что ранее сын Зайцева рассказал, что постоянно выгонял семью Гарафутдиновых из дома отца, однако они все равно возвращались. Теперь наследник звездного модельера намерен разобраться с людьми, которые претендуют на жилье Вячеслава Михайловича.