Разборки вокруг богатств певца тянутся уже несколько лет

С момента смерти знаменитого солиста музыкальной группы "Иванушки International" прошло без малого четыре года. Однако близкие Олега Яковлева продолжают драться за его деньги. Популярный артист оставил после себя имущество на 200 миллионов рублей. Ради этих денег в ход идет все: травля соперника, угрозы засадить за решетку и подтасовка фактов.



Основной бой за наследство ведется между гражданской супругой покойного Александрой Куцевол и его близким другом Романом Радовым. Последний оказался главным наследником, согласно воле покойного, которую тот изъявил в завещании. Однако возлюбленная Яковлева считает, что тоже имеет право на его имущество, раз жила вместе с ним.

Женщина всеми силами пытается доказать, что именно она должна стать новой собственницей расположенной в центре столичной квартиры. Александра так и не освободила квадратные метры, хотя в любой момент представители правопорядка могут силой выселить ее оттуда.

При этом недавно в прессе появились сведения о том, что Куцевол загремела в психушку. Впрочем, ее друзья в беседе с изданием "Собеседник" поспешили развеять этот миф. Так, приятель женщины Сергей Григорьев-Аполлонов заявил, что этот вброс является проделками Радова. По мнению мужчины, друг покойного Яковлева специально подтасовывает факты и пытается выставить Александру в дурном свете. При этом Сергей напомнил, что за публикацию личных данных ему может грозить уголовное дело.

Впрочем, в прессе писали, что Александра действительно проходила лечение в психоневрологическом центре, причем дважды: сразу после смерти Яковлева, а также в марте этого года.

При этом сторона, поддерживающая Куцевол, указывает на странности в деле о наследстве Яковлева. По их словам, Радов даже не был близким другом певца.