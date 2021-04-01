Вкус Брухуновой заметно улучшился с годами

После расставания с Еленой Степаненко и женитьбы на молодой помощнице Евгений Петросян стал одним из главных героев светской прессы. Его возлюбленная Татьяна Брухунова тоже не сходит со страниц журналов. При этом многие заметили, что внешний вид бывшей помощницы, а ныне супруги звезды "Аншлага" сильно изменился после обретения счастья с весьма богатым и влиятельным юмористом.



В Сети бурно обсуждают фотографии, на которых особенно ярко видно преображение Татьяны. На первом, более раннем снимке Брухунова позирует в весьма оригинальном наряде. Девушка облачилась в короткое летнее платье свободного кроя. Дизайн у одежды необычный – на рисунке перемежаются горизонтальные линии голубого, синего, бежевого и кремового цветов. Образ девушки дополнен ярко-голубыми колготками. На ногах Татьяны туфли с открытым носом, на локте – большая черная сумка, в руке – зеленый зонт.

Вторая фотография, снятая совсем недавно, демонстрирует зрителю абсолютно другую женщину. Для кадра Татьяна облачилась в стильное белоснежное пальто, перетянутое изысканным золотистым ремешком. На ногах Брухуновой модные белые сапоги высотой выше колен. По мнению подписчиков, обновленная Татьяна выглядит не в пример более элегантно и дорого.

"Молодец! Жизнь одна, сумела фортуну поймать", "Не думаю, что для жены олигарха это сложно. Пошла к стилисту и все", "Деньги могут все", "Эволюция произошла серьезная", "Не в синих колготках счастье", "Положение обязывает, молодец, преобразилась", "И сразу другой человек!", "Без денег – с деньгами", "Да-а, из грязи в князи", "До Петросяна и после", "А я подумала, две разные девушки", – делятся своими впечатлениями пользователи Сети.

Фотографии для сравнения опубликовали авторы посвященной шоу-бизнесу страницы в "Инстаграм" "Babka.nalavke".

Внести свою лепту решили также авторы телеграм-канала "НеМалахов". Там разместили целую подборку со снимками Татьяны из молодости.

К слову, новая жена Петросяна недавно откровенно рассказала о своем отношении к предшественнице Степаненко. Девушка считает, что лить друг на друга грязь в сложившейся ситуации – глупо.