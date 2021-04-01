Из-за приезда российского журналиста разразился грандиозный скандал

Владимир Познер сегодня, 1 апреля, срочно уехал из Тбилиси. Причиной стали вспыхнувшие в стране массовые протесты с требованием покинуть журналистом страну. Позже в Сети появились кадры, как телеведущего буквально эвакуируют из грузинского отеля.

Познера вместе с супругой вывели в сопровождении охраны и полицейских. Разъяренная толпа, которая в этот момент находилась напротив входа, восприняла появление журналиста на публике довольно эмоционально. Сторонники Саакашвили начали бросаться в его сторону не только матерными высказываниями, но и яйцами. Досталось полицейскому, который сопровождал Владимира Владимировича на выходе.

На видео можно увидеть, как по голове сотрудника сильно ударило яйцо. Мужчина, немного согнувшись, схватился за пострадавшее место.

При этом российский журналист, как он отмечал сам, во время отъезда из страны не пострадал. После инцидента МВД Грузии приняло решение оштрафовать Познера и еще 31 человека на 600 долларов за нарушение карантинных мер.

Владимир Познер собирался 1 апреля отпраздновать в Грузии свое 87-летие вместе с членами семьи и друзьями. Однако, узнав о приезде российского журналиста, сторонники Саакашвили поспешили к зданию отеля, где тот остановился. Они даже пытались пробраться внутрь, но их действиями помешали охранники и полиция.

Телеведущий подвергся критике в стране за свою позицию относительно Абхазии и Южной Осетии.